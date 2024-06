Werbung

EIZO hat mit dem FlexScan EV3450XC seinen ersten Ultrawide-Monitor mit direkter Integration von Mikrofon und Webcam vorgestellt. Mit großer Anschlussvielfalt inklusive USB-C-Dock will der Monitor für mehr Produktivität und Flexibilität am Arbeitsplatz sorgen.

Die integrierte Webcam und das eingebaute Mikrofon dienen beim FlexScan EV3450XC in erster Linie für Videokonferenzen. Der 21:9-Ultrawide-Monitor im Curved-Format mit einer Bilddiagonalen von 34,1 Zoll und UWQHD-Auflösung (3.440 x 1.440 Pixel) bietet dazu eine große Bildfläche für anspruchsvolle Anwendungen oder intensives Multitasking.

Die 5-Megapixel-Webcam möchte eine doppelt so hohe Auflösung wie herkömmliche Full-HD-Kameras bieten. Sie soll laut Hersteller hochauflösende Bildaufnahmen in natürlichen Farben liefern und Windows Hello unterstützen, für die komfortable und sichere Entsperrung des Computers per Gesichtserkennung. Das integrierte Mikrofon des EIZO FlexScan EV3450XC soll Hintergrundgeräusche herausfiltern und aktiv Rückkopplungen durch Geräusche aus den Monitor-Lautsprechern verhindern können.

Herzstück des EIZO FlexScan EV3450XC ist die USB-C-Docking-Funktionalität. Der entsprechende Anschluss überträgt Video-, Audio- sowie USB-Daten-Signale und kann Laptops mit 94 W laden. Angeschlossene Computer haben über die USB-C-Verbindung außerdem Zugriff auf Peripheriegeräte, die mit dem Monitor verbunden sind. Der FlexScan EV3450XC qualifiziert sich damit auch für die Verwendung mit Notebooks, die werkseitig regelmäßig weniger Anschlüsse mitbringen. Durch seine Dockingstation-Funktionalität stellt der Monitor über ein einziges Kabel alle wichtigen Verbindungen bereit.

Der EIZO FlexScan EV3450XC wird ab Mitte August ausgeliefert. Der unverbindlich empfohlene Verkaufspreis liegt bei 1.198 Euro.