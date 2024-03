Werbung

AOC hat unter seinem Gaming-Label AGON einen Neuzugang in seinem Monitorsegment vorgestellt, den AGON PRO AG456UCZD. Bei dem Monitor handelt es sich um einen 113 cm (44,5 Zoll) großen OLED-Gaming-Monitor mit 800R-Krümmung, welcher laut AOC speziell mit Blick auf Gamer und ein immersives Spielerlebnis entwickelt wurde.

Der Monitor setzt auf ein randloses Design mit einem Seitenverhältnis von 21:9 und einer WQHD-Auflösung von 3.440 x 1.440 Bildpunkten. Das OLED-Panel verfügt dabei laut Hersteller über eine Farbraumabdeckung von 100 % sRGB und 98,5 % DCI-P3 (CIE 1976) bei 1,07 Milliarden verfügbaren Farben und einer nativen Farbtiefe von 10 Bit. Die Spitzenhelligkeit soll dabei in kleinen Bereichen bis zu 1.000 Nits erreichen können. Eine zusätzliche Anti-Glare-Behandlung will zudem dafür sorgen, dass auch in hellen Umgebungen und bei direkter Sonneneinstrahlung die Bilder des Monitors dennoch gut zu erkennen sind.

Der Monitor ist zudem mit NVIDIA G-SYNC kompatibel und unterstützt Adaptive-Sync, um flüssiges Gameplay sicherstellen zu können. Begleitet wird der Monitor von der AOC G-Menu-Software, weiteren Features wie Flicker-Free und Low Blue Mode, zur Schonung der Augen, und integrierten OLED-Pflegefunktionen, die die Bewahrung der Qualität des QLED-Panels sicherstellen wollen.

Aufgrund seiner Eigenschaften eignet sich das Ultrawide-Format dabei nicht nur fürs Gaming, sondern auch für Multitasking-Anwendungen. Es bietet ausreichend Platz für das gleichzeitige Öffnen mehrerer Fenster bei alltäglichen Aufgaben und viel Raum für Taskleisten von Video- oder Musikbearbeitungsprogrammen.

Der Monitor verfügt über zwei DisplayPort-1.4-Anschlüsse, einen USB-3.2-Hub mit vier Anschlüssen und einen USB-C-Anschluss mit 90 W Power Delivery mitsamt KVM-Switch für die nahtlose Steuerung mehrerer Geräte.

Der AGON PRO AG456UCZD kommt mit einer 3-Jahres-Garantie, die OLED-Einbrennungen abdeckt, und wird ab Mitte März 2024 zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1.309,00 Euro erhältlich sein.