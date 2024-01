Erster Smart Monitor von LG will Fernsehen, Streaming und Gaming vereinen

Erster Smart Monitor von LG will Fernsehen, Streaming und Gaming vereinen

Werbung

LG hat mit dem 32-Zoll LG MyView Smart Monitor (Modell 32SQ700S-W) sein Sortiment im Bildschirmsegment erweitert. Die Besonderheit des Smart Monitors ist die Verwendung von webOS 22 als Betriebssystem. Damit ist es möglich, Medieninhalte abzuspielen, ohne dass der Monitor an einem PC oder einer Konsole angeschlossen sein muss. Das Betriebssystem greift dafür unter anderem auf verschiedene Apps, darunter unter anderem Netflix, Amazon Prime Video und YouTube zurück.

Damit will der 32SQ700S-W zum Alleskönner geraten. Denn durch sein Konzept ist der MyView Smart Monitor vielseitig einsetzbar. Als Display lässt er sich bekanntermaßen mit beliebiger Hardware verbinden, also PCs, Laptops oder Konsolen. Dass der Monitor dies aber nicht zwangsläufig voraussetzt, um ihn trotzdem nutzen zu können, will seine große Stärke sein. Mit einer Bilddiagonale von 31,5 Zoll und Ultra HD 4K (3-840 x 2-160) eignet er sich dabei sowohl für Büroarbeiten als auch für das Schauen von Serien oder das Spielen von Videospielen.

Laut LG deckt der Monitor dabei 80 % des DCI-P3-Farbraums ab. Um das visuelle Erlebnis zu unterstützen verfügt der MyView Smart Monitor noch über integrierte 5-W-Zweikanal-Stereolautsprecher. Durch Screen Share-Funktion (Wi-Fi Mirroring) sollen sich außerdem auch Smartphone-Inhalte auf dem Monitor anzeigen oder spiegeln lassen. Zur Ausstattung zählen neben den Anschlussmöglichkeiten (2x HDMI CEC, 3x USB-A, 1x USB-C) auch die Smart Energy Saving Funktion, die den Energieverbrauch um bis zu 30 % ohne Performance-Verlust reduzieren können soll. Externe Kopfhörer können zudem über Bluetooth Wireless mit dem Gerät verbunden werden.

Den neuen MyView Smart Monitor wird es darüber hinaus auch in einer weiteren Größe geben. Der 43SQ700S-W bietet seinerseits mit einer Bilddiagonalen von 42,5 Zoll noch mehr Platz auf dem Bildschirm als der 32SQ700S-W. Dieser ist mit einem IPS-Panel samt nativer 4K-Auflösung ausgestattet. Die beiden neuen LG MyView Smart Monitore sind ab Anfang 2024 in Deutschland erhältlich.