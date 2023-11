Werbung

Philips baut seine 5000er-Monitorserie für professionelle Nutzer weiter aus und hat den neuen 124 cm großen Philips 49B2U5900CH vorgestellt. Das Curved-SuperWide-Display (32:9) kommt mit einer Reihe neuer Features, wie Busylight und neigbarer Kopfhörerhalterung, plus USB-C-Docking mit RJ45-Anschluss sowie TÜV-Rheinland-Eyesafe-Zertifizierung daher.

Der 48,8 Zoll große Screen mit einer Auflösung von 5.120 x 1.440 Bildpunkten entspricht zwei nebeneinander aufgestellten 27-Zoll-Quad-HD-Monitoren im 16:9-Format und will damit genug Platz für die gleichzeitige Darstellung mehrerer Anwendungen bieten. Dabei setzt der Philips 49B2U5900CH auf ein VA-Panel mit einem Betrachtungswinkel von 178/178° und ein Kontrastverhältnis von angegebenen 3.000:1, sodass die User die projizierten Inhalte aus möglichst vielen Winkeln klar und deutlich erkennen können sollen.

Der Philips 49B2U5900CH richtet sich an eine dynamische Arbeitsumgebung für professionelle Anwendungen. Dem ist auch die 5-MP-Webcam geschuldet, mit der Anwender sich automatisch über die Gesichtserkennung via Windows Hello bei all ihren Microsoft-Konten anmelden können. Hinzu kommt das neue Busylight an der Oberseite der Webcam. Dieses kann mit dem Status von Microsoft Teams synchronisiert werden, damit die Kollegen gleich wissen, ob andere gerade telefonieren oder nicht.

Die neueste Ergänzung zu den gängigen Anschlussoptionen bildet der Smart-KVM-Switch. Traditionell erfolgt die Bedienung eines KVM-Switches über eine Taste am Gehäuse, um zwischen den Quellen umzuschalten. Mit Smart KVM sollen die User hier jedoch nur dreimal die "Strg"-Taste auf ihrer Tastatur drücken müssen, um zwischen mehreren PCs wechseln zu können. Hinzu kommt eine USB-C-Dockingstation mit RJ45 (Gigabit Ethernet) die eine schnelle und sichere Verbindung gewährleisten will. Die USB-C-Anschlüsse ermöglichen schnelle Datenübertragungen und zudem eine Ladeleistung mit 100 W.

Der Philips Monitor 49B2U5900CH wird ab Mitte November 2023 für 1.199,00 Euro, bzw. 1.165,00 CHF erhältlich sein.