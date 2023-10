Werbung

In Zusammenarbeit mit MSI suchen wir nun im Rahmen eines Lesertests drei Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardwaretester werden möchten und einen brandaktuellen Monitor des Herstellers bei sich zu Hause mit ihrer eigenen Hardware ausführlich auf den Prüfstand stellen wollen. Wir starten ab sofort in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden insgesamt drei Exemplare des MSI MAG 274UPFDE, welcher erst vor wenigen Wochen zur IFA 2023 vorgestellt wurde. Der 27-Zöller ist ein waschechtes Gaming-Display der 4K-Klasse. Es setzt auf die Rapid-IPS-Technik, welche eine schnelle GTG-Reaktionszeit von 1 ms verspricht, womit das Auftreten von Unschärfen erheblich reduziert werden soll. Dazu kommen eine hohe Bildwiederholrate von 144 Hz sowie die Unterstützung von G-Sync, was störende Ruckler und Tearing-Effekte beim Spielen weiter minimieren soll.

Für gestochen scharfe Bilder bietet das blickwinkelstabile IPS-Panel eine native Auflösung von 3.840 x 2.160 Bildpunkten. Das Kontrastverhältnis wird mit 1.000:1 angegeben, zudem ist das Panel DisplayHDR400-zertifiziert. Auch eine hohe Farbraumabdeckung wie beispielsweise bis zu 143 % sRGB oder 105 % DCI-P3 wird von MSI versprochen.

Dass es sich allerdings um einen echten Gaming-Monitor handelt, zeigen nicht nur die technischen Daten, sondern vor allem die weiteren Funktionen. So lassen sich über die Gaming-Intelligence-App verschiedene Einstellungen tätigen, die im Spielealltag unterstützen können. Mit aktivierter Nightvision hellt das Display einzelne, besonders dunkle Bereiche auf und hebt somit feine Details sichtbar hervor, um beispielsweise Gegner schneller entdecken zu können. Das Optix-Scope bietet eine integrierte Ziellupe mit mehrstufigem Zoom, welcher über eine Tastenkombination aktiviert werden kann. So kann man selbst entfernte Ziele präzise ausschalten. Außerdem kann das Fadenkreuz über die Smart-Crosshair-Funktion automatisch je nach Hintergrund und Umgebung die Farbe automatisch anpassen, um stets gut sichtbar für den Spieler zu bleiben.

Anschließen lässt sich der MSI MAG 274UPFDE über zwei HDMI-2.1- oder einen DisplayPort-1.4a-Anschluss. Außerdem ist ein USB-Hub mit Typ-C und zwei USB-A sowie einmal USB-B integriert. Der Standfuß ist verstellbar und erlaubt ein einfaches Ändern der Position für maximale Ergonomie. Insgesamt bringt es der 27-Zöller auf Abmessungen von 613,5 x 196,5 x 402,1 (B x T x H) und stemmt rund 6,1 kg auf die Waage.

Spezifikationen des MSI MAG 274UPFDE in der Übersicht Straßenpreis: 599 Euro Garantie: 36 Monate Homepage: www.msi.com Diagonale: 27 Zoll Gehäusefarbe: Schwarz Format: 16:9 Panel: IPS Auflösung: 3.840 x 2.160 Pixel Kontrastwert: 1.000:1 Reaktionszeit: 1 ms Wiederholfrequenz: 144 Hz Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.4

2x HDMI 2.1

1x Typ-C

3x USB 2.0

1x 3,5 mm Klinke HDCP: ja Gewicht: 6,1 kg Abmessungen (B x H x T): 613,5 x 402,1 x 196,5 mm Ergonomie: Höhenverstellung: 130 mm

Neigung: -5° - 20°

Kensington-Lock: ja Wandmontage: 75 x 75 mm integrierte Lautsprecher: nein Netzteil: intern Sonstiges: NVIDIA G-Sync compatible

Regulär gibt es den MSI MAG 274UPFDE für knapp unter 600 Euro. Käufer erhalten derzeit nach einer kurzen Produktregistrierung außerdem das neuste Assassins-Creed kostenlos dazu. Drei unserer Leser dürfen dem Gaming-Boliden nun im Rahmen eines Lesertests kostenlos auf den Prüfstand stellen und nach einem umfangreichen Testbericht für die Community am Ende als Dankeschön für die Mühen behalten.

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 22. Oktober ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit MSI!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 22. Oktober 2023

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 23. Oktober 2023

Testzeitraum bis 26. November 2023

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von MSI sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum