LG veröffentlicht limitierten League of Legends Monitor

League of Legends und LG Electronics veröffentlichen gemeinsam einen neuen UltraGear Gaming-Monitor in limitierter Auflage. Der Monitor kommt in Hextech-Optik und soll gezielt Fans des Franchise ansprechen.

Das Modell 27GR95QL verfügt über ein 27-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholrate von 240 Hz. Das charakteristische League of Legends-Design ist sowohl in den Monitor selbst, als auch die Menüs eingearbeitet. Der 27GR95QL wurde speziell für League of Legends-Fans entwickelt. Mit einem 27-Zoll-Bildschirm, einer 240-Hz- Bildwiederholrate und einer Reaktionszeit von 0,03 ms eignet er sich laut Hersteller ideal für kompetitives Spielen. Das OLED-Display mit QHD-Auflösung von 2.560 x 1.440 Pixel unterstützt außerdem HDR10 und deckt 98,5 % der DCI-P3-Farbskala ab.

Der limitierte Monitor greift das typische Hextech-Design von League of Legends auf verschiedenen Gehäusekomponenten auf. Bekannte Symbole und Motive aus dem Spiel wurden auf der Rückseite des Monitors und auf der Vorderseite des Standfußes angebracht. Außerdem wurden Symbole und Bilder aus dem Spiel in die Optionen- und Menüansichten des Monitors integriert. Neben dem neuen UltraGear Gaming-Monitor in limitierter Auflage haben LG und Riot Games auch eine Reihe von Initiativen gestartet, um den internationalen E-Sport zu fördern. LG ist bereits seit 2022 offizieller Display-Partner der League of Legends European Championship (LEC) und unterstützt die Profi-Liga mit UltraGear Gaming- Monitoren.

Das limitierte League of Legends-Modell von LG UltraGear ist exklusiv in Deutschland, Frankreich, Spanien, Schweden, Italien, Großbritannien, Saudi-Arabien und Südkorea erhältlich. Vorbestellungen sind im LG Online-Store ab Anfang September möglich. Alle Informationen zum League of Legends UltraGear Gaming-Monitor gibt es ebenfalls im Online-Store.