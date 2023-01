Werbung

Auf der CES lässt sich oftmals erkennen, welche Trends im neuen Jahr eine größere Rolle spielen könnten. Geht es nach Dell, könnten noch höher auflösende Monitore 2023 relevant werden. Der neue Dell UltraSharp U3224KB bietet auf einer Diagonale von 32 Zoll eine 6K-Auflösung, was 6.144 x 3.456 Bildpunkten, respektive 224 ppi entspricht. Für eine entsprechende Bildschärfe und viel Platz auf dem Desktop dürfte also gesorgt sein.

Da Dell auf die IPS-Black-Technik setzt, ist davon auszugehen, dass das Panel aus der Produktion von LG stammt. So wird der Kontrastumfang mit 2.000:1 angegeben, was für die IPS-Technik ein sehr guter Wert wäre. Laut Dell soll der DCI-P3-Farbraum zu 99 % abgedeckt werden, zu AdobeRGB gibt es noch keine Angaben. Der UltraSharp U3224KB ist nach DisplayHDR 600 zertifiziert, ein rudimentäres Dimming muss also mit an Bord sein.

Neben der hohen Auflösung ist die in den oberen Rahmen integrierte 4K-Webcam die zweite Besonderheit bei Dells Business-Neuzugang. Rein optisch führt die recht große Lösung dazu, dass der Rahmen ungewöhnlich breit ausfällt. Die Neigung kann im Bereich von 20° angepasst werden.

Auch die ergonomischen Anpassungsfähigkeiten können überzeugen. Insbesondere in der Höhe wird mit 160 mm ein üppig dimensionierter Einstellspielraum geboten. Die Neigung kann in einem Bereich von -5° bis 21° angepasst werden, während eine Drehung des Panels um je 30° nach links und rechts möglich ist. Passend für ein Business-Gerät ist auch die Pivot-Funktion mit von der Partie.

Anschlusstechnisch ist der Dell UltraSharp U3224KB sehr gut ausgestattet und bietet selbst einen KVM-Switch. Neben HDMI 2.1 gibt es einen Mini-DisplayPort. Auch Thunderbolt 4 ist mit einem Anschluss vertreten und kann maximal 140 W zur Verfügung stehen. Das macht den 32-Zöller als Docking-Lösung auch für leistungsstarke Notebooks interessant. Darüber hinaus gibt es auch USB Typ C und drei Typ-A-Schnittstellen. Abgerundet wird die Ausstattung von einem RJ45-Anschluss, was die Docking-Ausrichtung unterstreicht.

Dells neuer 6K-Monitor soll in der ersten Jahreshälfte auf den Markt kommen. Angaben zum Preis machte der amerikanische Hersteller noch nicht.