Für den Herbst dieses Jahres hat Dell zwei neue Alienware-Monitore in Aussicht gestellt, die selbstredend für den Gaming-Betrieb optimiert sind. Der AW2723DF wartet mit der WQHD-Auflösung bei bis zu 280 Hz auf, währenddessen der etwas kleinere AW2523HF mit maximal 1080p vorliebnehmen muss, dafür aber ein schnelleres IPS-Panel mit bis zu 360 Hz bekommt Bildwiederholrate.

Das größere Modell wird die Bezeichnung AW2723DF tragen. Anhand der Benennung ist bereits klar, dass das Display eine Größe von 27 Zoll aufweisen wird. Das "Fast IPS Nano Color"-Display löst mit 2.560 x 1.440 Bildpunkte auf und entspricht somit der WQHD-Auflösung. Unterstützt werden bis zu 1,07 Milliarden Farben. In Verbindung mit dem DisplayPort-1.4-Grafikeingang lässt sich dieses Display mit bis zu 240 Hz betreiben, inklusive Overclocking sollen gar 280 Hz möglich sein. Wer den AW2723DF stattdessen lieber mit HDMI 2.0 verbinden möchte, muss sich mit "nur" 144 Hz begnügen. Neben AMD FreeSync Premium Pro bringt der AW2723DF auch offiziell das G-Sync-Compatible-Zertifikat mit.

Unklar ist, ob auch der AW2523HF eine Kompatibilität für NVIDIAs G-Sync-Compatible-Feature mitbringt, in den Datenblättern wird lediglich AMD FreeSync Premium erwähnt, eventuell steht eine G-Sync-Compatible-Zertifizierung noch aus. Das 25 Zoll große Display bietet zwar lediglich die 1080p-Auflösung, doch dafür lässt sich die Refreshrate in Verbindung mit dem DisplayPort-1.4-Port bis auf 360 Hz hochschrauben. Bis 255 Hz soll es im Vergleich dazu mit HDMI 2.0 reichen. Vom Farb-Spektrum her reicht es bis acht Bit, was somit in 16,7 Millionen Farben resultiert.

Sowohl der AW2723DF als auch der AW2523HF bringen Komfort-Funktionen mit, wie die Höhenverstellung bis 110 mm, Neigung von -5° bis 21°, Drehung von -20° bis +20°sowie Pivot von -90° bis +90°. Hinzu kommt natürlich auch die Möglichkeit, die Kabel via Management ordentlich zu verstauen. In beiden Fällen ist von Dell/Alienware aus der Advanced-Exchange- und Premium-Panel-Exchange-Service für drei Jahre.

Losgehen soll es für den AW2723DF und den AW2523HF im kommenden Herbst. Erst zum Marktstart wird das Unternehmen die Preise für beide Monitore bekanntgeben.