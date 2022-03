Seite 1: Samsung präsentiert die neue Smart-Monitor-Serie M8

Samsung hat seine neue Smart-Monitor-Serie M8 der Öffentlichkeit vorgestellt. Die Monitore sind sowohl in Warm White als auch Sunset Pink sowie Daylight Blue und Spring Green erhältlich. Die Serie ist mit einem 32-Zoll UHD-Display sowie der magnetischen und abnehmbaren SlimFit-Webcam ausgestattet. Die genannte Kamera verfügt unter anderem über eine Gesichtserkennung sowie über eine Autozoom-Funktion. Darüber hinaus unterstützt der Smart-Monitor M8 Videochat-Apps wie Google Duo.

Laut Samsung ist der M8 nicht nur ein Monitor, er bietet zudem eine WLAN-Konnektivität. Dadurch lassen sich diverse Streaming-Anbieter wie zum Beispiel Netflix, Amazon Prime Video oder Disney+ nutzen. Apple TV wird ebenfalls unterstützt. Das neue Modell ist laut Samsung 11,4 mm tief und damit rund 75 % flacher als die Vorgängermodelle.

"Uns ging es darum, ein Produkt zu erschaffen, welches den Lebensstil möglichst vieler Menschen widerspiegelt", so Steven Pollok, Head of Product Management & Operations CE Display bei Samsung Electronics GmbH. "Die vier verschiedenen Gehäusefarben des Smart Monitor M8 leiten sich aus dem Farbschema der Natur ab. Der Blick in den klaren blauen Himmel an einem strahlenden Sommertag, die eigenen Energiereserven wieder auffüllen im üppigen Grün des Waldes oder das Genießen der letzten Strahlen des abendlichen Sonnenuntergangs.“

Der Smart-Monitor M8 soll eine praktische Home-Office-Umgebung auch ohne angeschlossenen PC bieten, da dieser mithilfe des aktualisierten Smart-Hubs mit verschiedensten Geräten gekoppelt werden kann. Die Workspace-Benutzeroberfläche bietet laut Herstellerangaben alle Tools, die für die Bildschirmarbeit benötigt werden. Eine kabellose Verbindung mit einem Windows- oder Mac sowie Diensten wie beispielsweise Samsung DeX, Apple AirPlay 2 oder dem Cloud-Service Microsoft 365 sind ebenfalls möglich. Auch das Spiegeln von Smartphone-Inhalten ist hier eine Option. Eingebunden bei Samsung SmartThings lassen sich über den Smart-Monitor M8 alle kompatiblen smarten Geräte koppeln und verwalten. Die SmartThings-App organisiert die Steuerung aller IoT-Geräte, die sich im Haushalt befinden. Die Oberfläche zeigt alle mit dem M8 verbundenen Geräte an, dazu gehören auch im Netzwerk befindliche intelligente Steckdosen und Lichtschalter.

Das Gerät ist zudem mit einem Far-Field-Voice-Mikrofon ausgestattet worden. Das Mikrofon besitzt eine "Always On Voice"-Funktion, welches die Bixby Sprachbefehle auch bei ausgeschaltetem Bildschirm anzeigen kann. Zusätzlich zu den genannten Funktionen des Monitors bietet das Display eine adaptive Bildtechnologie, die Helligkeit und Farbtemperatur automatisch anpasst. Der Smart Monitor M8 ist in der Höhe sowie in der Neigung verstellbar. Des Weiteren wurde der Smart-Monitor M8 von der CTA (Consumer Technology Association) mit dem CES Innovation Award für seine innovativen Display-Technologien ausgezeichnet.

Der Samsung Smart-Monitor M8 ist in naher Zukunft in insgesamt fünf verschiedenen Farben und Spezifikationen vorbestellbar. Weitere Informationen gibt es hier.