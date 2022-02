Bildwiederholungsraten bei Monitoren sind insbesondere für Spieler von höchster Bedeutung. Somit ist es nicht verwunderlich, wenn Spieler zu Displays mit hohen Wiederholungsraten greifen. Mitunter kann dies sogar das ausschlaggebende Argument bei der Modellwahl sein. Ganz nach dem Motto: Bigger is always better präsentiert der chinesische Hersteller BOE Technology jetzt ein Gaming-Display mit einer Bildrate von 500 Hz. Die hohe Hertzzahl wird durch die Verwendung von Metall-Oxid-Halbleitern im Panel erzielt.

Neben der hohen Bildwiederholungsrate soll der Monitor zusätzlich eine Reaktionszeit von 1 ms aufweisen. Die Displaygröße ist bei einer FullHD-Auflösung mit 27 Zoll angegeben. Mögliche Informationen über zukünftige Modelle mit höheren Auflösungen gibt es bislang nicht. Zudem handelt es sich bei dem vorgestellten Bildschirm um einen Prototypen. Somit bleibt zunächst abzuwarten, ob BOE Technology den Monitor überhaupt auf den Markt bringen wird.

Des Weiteren ist unklar, wie groß die Nachfrage bei einem 500-Hz-Gaming-Display sein wird. Da hier definitiv Grafikkarten mit entsprechender Leistung benötigt werden, dürfte die Anzahl der Nutzer, die solch einen Monitor betreiben können, momentan gering ausfallen. Wie sich das Interesse bei einer guten Verfügbarkeit von Grafikkarten entwickeln wird bleibt abzuwarten. Sofern sich die GPU-Preise wieder normalisieren, gibt es sicherlich Spieler, die sich für ein 500-Hz-Display interessieren werden.