AOC präsentiert vier neue Displays mit QHD, 4K und USB-C

Der ASUS ROG Swift PG32UQX bietet im Frühjahr 2021 das Who-is-Who der Gaming-Ausstattung. Seien es DisplayHDR 1400, ein MiniLED-Backlight, die UHD-Auflösung, 144 Hz oder G-Sync. Bei allen High-End-Features hat ASUS einen Haken gesetzt und bietet ein Gaming-Display an, das auf dem Papier so... [mehr]

Advertorial / Anzeige: 1.000R, 1.800R, 2.300R, Flat? Nur wenig hat mehr Einfluss darauf, wie wir ein Spiel wahrnehmen, als der Monitor, vor dem wir sitzen. Er ist die Schnittstelle zwischen Realität und der digitalen Erfahrung. In diesem Special wollen wir uns damit beschäftigen, für welchen... [mehr]

ASUS, NVIDIA und AU Optronics zünden die nächste Leistungsstufe und bringen 360 Hz schnelle eSport-Displays auf den Markt, die Dank NVIDIAs Reflex-Technik noch dazu mit einer besonders kurzen Latenz aufwarten sollen. Das klingt vielversprechend – in unserem Test muss der ASUS ROG Swift PG259NQR... [mehr]

Der Alienware AW3821DW verspricht mit seinem 38 Zoll großen 21:9-Panel eine erstklassige Immersion, möchte mit maximal 144 Hz, G-Sync Ultimate und einem Nano-IPS-Panel aber auch in anderen Disziplinen überzeugen. Wie gut sich der schicke Eye-Catcher in der Praxis schlägt, klären wir in unserem... [mehr]