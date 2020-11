Aktuell haben Spieler, die ab dem 19. November 2020 ihre neue PlayStation 5 an einem Monitor mit einer Auflösung von 1440p nutzen wollen, ein Problem: Derzeit wird die genannte Auflösung von der Sony-Konsole nicht unterstützt. Dies hat zur Folge, dass ein 1080p-Signal von den Monitoren hochskaliert wird, was Auswirkungen auf die Schärfe des dargestellten Bildes hat. Wesentlich sinnvoller wäre es an dieser Stelle, ein 4K-Signal einfach herunterzurechnen. Dadurch würde ein deutlich schärferes Bild entstehen, als es beim Upsampling der Fall ist.

Dies dachte sich jetzt auch der Hersteller MSI und hat angekündigt, seine Bildschirme in Zukunft mit einem sogenannten Konsolenmodus auszustatten. Hierbei akzeptieren die Monitore ein 4K-Signal und brechen es auf eine 2K-Auflösung herunter. HDR soll ebenfalls unterstützt werden. Insgesamt werden acht MSI-Displays über den genannten Modus verfügen. Dazu zählen neben dem MPG ARTYMIS 343CQR sowie dem Prestige PS321QR auch folgende Optix-Monitore:

MPG341CQR

MPG341CQRV

MAG342CQR

AG321CQR

MAG274QRF-QD

MAG274QRF

Darüber hinaus ist derzeit noch unklar, ob Sony in Zukunft eine entsprechende Unterstützung bei der PlayStation 5 implementieren wird. Laut Aussagen von Hideaki Nishino, Senior Vice President bei Sony, wäre dies zwar möglich, doch derzeit gehe man davon aus, dass die meisten Gamer ihre PlayStation 5 an einem Anzeigegerät mit einer 4K-Auflösung nutzen werden. Somit würde man den Markt zunächst beobachten. Sollten in Zukunft mehr Gamer eine entsprechende Unterstützung für Displays mit einer Auflösung von 1440p fordern, werde man diesem Wunsch nachkommen.

Aus diesem Grund hat MSI bei den erwähnten Monitoren definitiv ein Alleinstellungsmerkmal geschaffen. Wer sich allerdings aufgrund der Anschaffung einer neuen Sony-Konsole ein entsprechendes Display zulegen möchte, sollte an dieser Stelle lieber direkt zu einem 4K-Panel greifen. Einen Überblick aller von Hardwareluxx getesteten Monitore findet sich hier.