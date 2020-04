Auch in diesem Jahr bauen wir wieder einen neuen Luxxkompensator zusammen, der einerseits durch hochwertige Komponenten punkten daherkommt und andererseits aber auch viel Leistung bieten soll. Bereits in den vergangenen Monaten haben wir einige Bauteile ausführlich vorgestellt. Neben dem Mainboard, der Grafikkarte und dem Arbeitsspeicher haben wir in einem Video auch die Auswahl der Speicherlaufwerke festgehalten.

Die hochwertigste Hardware nützt allerdings wenig, ohne den passenden Monitor. Im Gegensatz zum vergangenen Jahr werden wir deshalb auch einen Bildschirm in die Bauteil-Liste mit aufnehmen. Letztendlich fiel die Wahl auf den AOC Agon AG353UCG. Dieses Modell haben wir auch bereits getestet und uns beeindruckte vor allem die Darstellung von Games sowie HDR-Inhalten.

Auf dem Datenblatt bietet der Agon AG353UCG eine Diagonale von 35 Zoll bei 3.440 x 1.440 Bildpunkten. Außerdem werden über NVIDIA G-Sync bis zu 200 Hz unterstützt und auch HDR1000 ist bei dem Modell mit an Bord. Hinzu kommt eine sehr genaue Farbwiedergabe, denn das VA-Panel stellt den AdobeRGB-Farbraum zu 100 % dar. Zudem punktet das Modell durch eine besonders hohe Helligkeit.

Alle weiteren Details zu dem Monitor erläutern wir auch in unserem Video und natürlich im ausführlichen Test des AOC Agon AG353UCG.