Intels Refresh-Prozessoren in Form der beiden Core-Ultra-200S-Plus-Modelle wurden gestern offiziell für den Sockel LGA1851 vorgestellt, und könnten für manche Umrüster interessant sein. Die Rede ist vom Core Ultra 5 250K Plus und vom Core Ultra 7 270K Plus, die beide nun vier zusätzliche E-Kerne mitbringen. MSI hat zu diesem Anlass drei neue Mainboards vom Stapel gelassen: das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II, das PRO Z890-S WIFI6E W und das B860M GAMING PLUS WIFI6E.

MSIs neues MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II richtet sich natürlich an den Gamer mit gehobenen Ansprüchen und liefert mit dem Z890-Chipsatz die volle Overclocking-Unterstützung für den K(F)-Prozessor und auch für den Arbeitsspeicher mit. Laut MSI sollen bis zu 9.200 MT/s mit potenten DIMMs drin sein und insgesamt lassen sich bis zu 256 GB RAM verbauen. Die CUDIMMs werden natürlich in vollem Umfang unterstützt. PCIe 5.0 wird auf dem PEG-Steckplatz ermöglicht sowie auch an dem obersten M.2-Anschluss. Über den Z890-Chipsatz kommen schließlich noch drei M.2-Schnittstellen bis PCIe 4.0 x4 hinzu. Im Gegensatz zum ersten Modell, bringt das MAG Z890 TOMAHAWK WIFI nur einmal Thunderbolt 4 mit. Am 16+1+1+1-Phasendesign mit 90-A-Wandlern ändert sich nichts.

Mit jeweils viermal USB 3.2 Gen2 und USB 2.0 gibt es außerdem sechsmal USB 3.2 Gen1 und für die Gehäuse-Front noch einmal USB 3.2 Gen2x2. Um das kabelgebundene Netzwerk kümmert sich Intels Killer E5000 und kann die Netzwerkpakete bis 5 Gbit/s beschleunigen. Alternativ gibt es obendrauf auch ein WiFi-7-Modul. An Komfort gibt es von den vier Status-LEDs abgesehen den PCIe-Release- und am I/O-Panel den Flash-BIOS- und Clear-CMOS-Button. Realteks ALC1220P-Codec ist für den Sound verantwortlich.

Etwas abgespeckter ist dagegen das ebenfalls neue PRO Z890-S WIFI6E W. Das zusätzliche W steht für die weiße Färbung mit weißem PCB und ebenfalls hellen Kühlkörpern. Bis zu 256 GB DDR5-Arbeitsspeicher lassen sich auch bei diesem Modell unterbringen, hierbei in der 1DPC-1R-Konfiguration allerdings "nur" bis 8.800 MT/s. Thunderbolt 4 gibt es in diesem Fall nicht, obwohl der LGA1851-Prozessor diese Unterstützung mitbringt. Die 20 PCIe-4.0-Lanes werden mit 16 Stück auf dem PEG-Slot und vier Stück auf dem obersten M.2-Anschluss aufgeteilt. Immerhin können zwei weitere M.2-SSDs über den Z890-Chipsatz bis PCIe 4.0 x4 angebunden werden.

Mit zweimal USB 3.2 Gen2x2 (je einmal intern und extern) gibt es beim PRO Z890-S WIFI6E W außerdem achtmal USB 3.2 Gen1 und viermal USB 2.0. Auch beim LAN-Port gibt es im Vergleich zum MAG Z890 TOMAHAWK WIFI II Abstriche, denn Realteks RTL8125D ist verbaut und dieser kann die Daten bis 2,5 Gbit/s schieben. Und beim WLAN gibt es kein WiFi-7-, sondern ein WiFi-6E-Modul, das jedoch ebenfalls das 6-GHz-Frequenzband mitbringt. An Komfort bringt die weiße Platine lediglich die vier Status-LEDs mit.

Wenige Details: MSI B860M GAMING PLUS WIFI6E

Zu den neuen LGA1851-Mainboards von MSI zählt auch das B860M GAMING PLUS WIFI6E, zu dem es allerdings (noch) nicht viele Details gibt. Durch die Anwesenheit des B860-Chipsatzes ist zwar keine CPU-, aber immerhin die Arbeitsspeicher-Übertaktung möglich. Dank des Micro-ATX-Formats nimmt die Platine etwas weniger Platz ein, kann dafür jedoch auch weniger bereitstellen. In der MSI-Pressemitteilung spricht der Hersteller für das B860M GAMING PLUS WIFI6E von einem 12-Phasen-Design für Intels Core-Ultra-200S- und Core-Ultra-200S-Plus-CPUs. WiFi 6E und Intels Killer-E5000-NIC ermöglichen eine flinke Netzwerkanbindung.

Auf dem niedrig aufgelösten Bild sind vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke für bis zu 256 GB RAM, ein metallverstärkter PEG-Steckplatz (sehr wahrscheinlich bis PCIe 5.0 x16 angebunden), ein M.2-Kühler ganz oben (Anschluss wahrscheinlich bis PCIe 5.0 x4) und drei weitere, mechanische PCIe-x16-Slots zu sehen. Des Weiteren befinden sich am rechten PCB-Rand ein USB-C, zwei USB-3.2-Gen1-Header sowie vier SATA-Buchsen. Unten rechts in der Ecke lässt sich eine weitere M.2-SSD (wohl über den B860-Chipsatz bis PCIe 4.0 x4) ins System einbinden.

Zu allen drei Mainboards gibt es derzeit noch keine Preise und auch der Verfügbarkeitszeitpunkt ist noch nicht bekannt.