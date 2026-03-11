Werbung

Ein Arrow-Lake-Refresh sowie dessen grober Zeitrahmen von März bis April galten schon seit Längerem als gesetzt. Auch die zentralen technischen Eckdaten der Ultra-7- und Ultra-5-Modelle waren bereits bekannt. Weiterhin hatte Intel den Arrow-Lake-Refresh inzwischen offiziell für das Jahr 2026 bestätigt.

Heute kündigt Intel die beiden Plus-Modelle in Form des Core Ultra Plus 270K und Core Ultra Plus 250K offiziell an. Einen Test können wir euch zum heutigen Zeitpunkt aber bisher nicht präsentieren. Hier steht der 23. März im Raum. Intel spricht aber schon über die Verfügbarkeit. Diese soll ab dem 26. März gegeben sein.

Aus technischer Sicht hat die Ankündigung keinerlei Überraschungen parat: Sowohl dem Core Ultra 7 270K Plus wie auch dem Core Ultra Plus 250K spendiert Intel vier zusätzliche Efficiency-Kerne. Für den Core Ultra 7 270K bedeutet dies, dass er hinsichtlich der Anzahl der Kerne mit einer 8P+16E-Konfiguration auf das Niveau des Core Ultra 9 285K angehoben wird. Einen potenziellen Core Ultra 9 290K Plus wird es nicht geben.

Der Core Ultra 5 250K Plus bietet nun 6P+12E-Kerne, womit ihm gegenüber dem Core Ultra 7 265K nur zwei Performance-Kerne fehlen.

Intel geht also den Weg, den beiden Mittelklassemodellen mehr Kerne zur Seite zu stellen und darüber einen Mehrwert darzustellen. Die TDP-Limits bleiben unangetastet. Der Speichercontroller wird zudem für DDR5-7200 validiert, wenn CUDIMMs zum Einsatz kommen.

Hinsichtlich der NPU oder integrierten Grafikeinheit gibt es keinerlei Änderungen.

Schnelleres D2D-Interface

Neben den zusätzlichen Efficiency-Kernen und der Verifikation des Speichercontrollers für bis zu 7.200 MT/s nennt Intel auch einen um bis zu 900 MHz höheren Boost-Takt des Die-to-Die-Interface (D2D-Interface). Bei Arrow Lake sitzt der Speichercontroller im SoC-Controller. Der Interconnect zwischen den Compute- und SoC-Tile ist also von entscheidender Bedeutung und wurde auch schon bei der "200S Boost"-Funktion mit einem höheren Takt bedacht.

Standardmäßig arbeitet das D2D-Interface mit 2,1 GHz. Nun soll der Takt um bis zu 900 MHz höher ausfallen. Im Rahmen des Tests der Plus-Modelle werden wir uns dies noch genauer anschauen.

Software-Optimierungen

Außerdem spricht Intel von weiteren Optimierungen im Bereich der Software. Auch wenn Intel den Namen und die Funktionsweise noch nicht nennt, so führt MSI ihn bereits bei den Changelogs des BIOS für das MEG Z890 UNIFY-X. Dort wird das IPPP (Intel Platform Performance Package) aufgeführt, welches zu einer besseren Spiele-Leistung führen soll.



New Intel Binary Optimization Tool, a first-of-its-kind optimization technology leveraging Intel’s 40-year history in workload optimization to increase processor instructions per cycle (IPC) and user performance, even if the workload has been optimized for another x86 processor, a game console, or an earlier architecture. This technology sits next to exciting hardware advancements as a key aspect of Intel’s long-term performance roadmap for enthusiasts. - so Intel in der Pressemitteilung

Um was es sich dabei genau handelt, wird ebenfalls Bestandteil des Tests sein.

Technische Spezifikationen der Core-Ultra-200S-Plus-Serie Modell Kerne Basis/Boost-Takt (P-Kerne) Basis/Boost-Takt (E-Kerne) Smart Cache Base-Power Turbo-Power Arbeitsspeicher Preis Core Ultra 9 290K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,8 GHz 3,2 / 4,8 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-7200 - Core Ultra 9 285K 8P + 16E 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-6400 480 Euro Core Ultra 7 270K Plus 8P + 16E 3,7 / 5,5 GHz 3,2 / 4,7 GHz 36 MB 125 W 250 W DDR5-7200 299 USD Core Ultra 7 265K 8P + 12E 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz 30 MB 125 W 250 W DDR5-6400 260 Euro Core Ultra 5 250K Plus 6P + 12E 4,2 / 5,3 GHz 3,5 / 4,7 GHz 28 MB 125 W 159 W DDR5-7200 199 USD Core Ultra 5 245K 6P + 8E

4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz 24 MB 125 W 159 W DDR5-6400 180 Euro

Euro-Preise nennt Intel zum heutigen Tag bislang nicht. 299 US-Dollar werden für den Core Ultra 7 270K Plus genannt, was nach aktuellem Wechselkurs, aber vor Steuern auf rund 255 Euro hinausläuft. Der Core Ultra 5 250K Plus soll 199 US-Dollar kosten, was umgerechnet etwa 170 Euro wären – auch hier wieder vor Steuern.

Die bisher verfügbaren Core-Modelle mit dem K-Namenszusatz sind in den vergangenen Tagen noch einmal etwas im Preis gefallen. Die preislich ohnehin schon interessanten Core Ultra 7 265K und Core Ultra 5 245K werden damit noch attraktiver. Ob dies auch für die neuen Modelle Core Ultra 7 270K Plus und Core Ultra 5 250K Plus gelten wird, hängt wohl maßgeblich vom finalen Preisniveau ab.

Intels eigene Benchmarks

Zur heutigen Ankündigung der Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren liefert Intel auch ein paar eigene Benchmarks. Darin vergleicht man sich zunächst gegen den Ryzen 7 9700X und Ryzen 5 9600X:

Aber auch wenn ein Wechsel nur in den wenigsten Fällen sinnvoll erscheint, so vergleicht Intel den Core Ultra 7 270K Plus gegen den Core Ultra 7 265K sowie den neuen Core Ultra 5 250K Plus gegen den Core Ultra 5 245K.

Der Core Ultra 7 270K Plus soll demnach im Mittel um 15 % schneller als der Core Ultra 7 265K sein. Der Core Ultra 5 250K Plus soll im Schnitt um rund 13 % schneller als der Core Ultra 5 245K sein. Die Unterschiede sind je nach Spiel mal größer und mal kleiner. Wie aus dem Kleingedruckten zu entnehmen ist, verwendete Intel hier ein recht ähnliches, aber nicht identisches Testsystem. Bei den Non-Refresh-Modellen hat man beispielsweise auf DDR5-6400 gesetzt, während es bei den Plus-Modellen DDR5-7200 war. Anhand der Verifizierung des Speichercontrollers mag dies durchaus ein denkbares Vorgehen sein, aber eine Arrow-Lake-CPU, auch die älteren Modelle, dürften auch DDR5-7200 problemlos schaffen. Insofern ist der Vergleich hier etwas in Schieflage geraten.

Das Intel Binary Optimization Tool bzw. IPPP (Intel Platform Performance Package) dürfte hier ebenfalls eine Rolle spielen.

Für wen sinnvoll?

An der grundsätzlichen Positionierung am Desktop-Markt werden die Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren vermutlich wenig ändern. Wer aber ohnehin auf die LGA1851-Plattform wechseln wollte, findet nun ein vermeintlich besseres Angebot im Mittelklasse-Segment.

Zudem spricht Intel davon, dass im Verlaufe des aktuellen Jahres noch einige neue Mainboards mit Chipsatz der 800-Serie erscheinen werden, die dann auch die Unterstützung von CUDIMMs in 4-Rank-Konfiguration bieten. Auf der CES zeigten diverse Mainboard- und Speicherhersteller bereits entsprechende Technikdemos.

In den kommenden Tagen werden wir mit den Tests der Core-Ultra-200S-Plus-Prozessoren beginnen. Die Samples liegen uns in Form des Core Ultra Plus 270K und Core Ultra Plus 250K schon vor.