Nachdem die PCI-SIG Mitte Juni die finalen Spezifikationen für PCI-Express 7.0 veröffentlicht hat, folgen heute auf der FMS 2025 die Zielvorgaben für PCI-Express 8.0. Für PCI-Express 8.0 sehen die Spezifikationen einmal mehr eine Verdopplung der Datenrate vor. Damit soll in den entsprechenden Anwendungsbereichen (Anbindung von Beschleunigern und Speicher) die Anforderungen der zukünftigen Hardware erfüllt werden.

Laut der veröffentlichten Ziel-Vorgaben soll PCI-Express 8.0 auf eine Rohdatenrate von 256 GT/s kommen. 16 PCIe-Lanes zusammengenommen kämen somit auf 1 TB/s an bidirektionaler Bandbreite. Die Signale werden auch bei PCI-Express 8.0 mittels einer Pulsamplitudenmodulation (PAM) auf Basis von PAM4 moduliert.

Gegenüberstellung der PCI-Express-Standards PCIe-Revision maximale Datenrate Encoding Signalmodulation Bandbreite x1/x16 Lanes PCIe 8.0 (2028) 256 GT/s 1b/1b PAM4 64 GB/s / 1 TB/s PCIe 7.0 (2025) 128 GT/s 1b/1b PAM4 32 GB/s / 512 GB/s PCIe 6.0 (2022) 64 GT/s 1b/1b PAM4 16 GB/s / 256 GB/s PCIe 5.0 (2019) 32 GT/s 128b/130b NRZ 8 GB/s / 128 GB/s PCIe 4.0 (2017) 16 GT/s 128b/130b

NRZ 4 GB/s / 64 GB/s PCIe 3.0 (2010) 8 GT/s 128b/130b

NRZ 2 GB/s / 32 GB/s PCIe 2.0 (2007) 5 GT/s 8b/10b NRZ 1 GB/s / 16 GB/s PCIe 1.0 (2003) 2,5 GT/s 8b/10b

NRZ 500 MB/s / 8 GB/s

Für PCI-Express 8.0 sollen neue Stecker entwickelt werden. Ob damit auch eine andere Umsetzung der Steckplätze gemeint ist, ist nicht bekannt. Ebenso wichtig ist die Einhaltung der Signalintegrität sowie Latenzen und die Zuverlässigkeit der Verbindungen.

In den kommenden Monaten werden die Spezifikationen weiter ausgearbeitet, was vor allem die konkrete Umsetzung betrifft. Die an der PCI-SIG teilnehmenden Unternehmen können dabei Engineering Change Request (ECN) einreichen. Üblicherweise dauert es dann einige Jahre, bis nach den finalen Spezifikationen auch die erste Hardware erscheint.

Für PCI-Express 6.0 wird in diesem Jahr mit den ersten Komponenten gerechnet. Aktuell wird PCI-Express 7.0 für das Jahr 2028 projiziert. Bis PCI-Express 8.0 also in Form erster Hardware erscheinen wird, wird es noch einige Jahre dauern.