Für Intels Non-K-Prozessoren der Arrow-Lake-S-Prozessoren wird es für den Sockel LGA1851 weitere Chipsätze der Intel-800-Serie geben. Den Anfang wird der B860-Chipsatz machen, der im Vergleich zum großen Z890-PCH deutlich eingeschränkt sein wird. Nicht nur was die Anzahl der möglichen Anschlüsse angeht, sondern auch im Overclocking-Bereich. Eines von vielen B860-Mainboards ist das brandneue Gigabyte B860 Eagle WiFi6, das gleich vom Start an erhältlich sein soll und dem genügsamen Anwender dienen soll.

Beim Format setzt Gigabyte auf ein ATX-PCB, das aus sechs Layern besteht. Da die B860-Mainboards kein CPU-Overclocking unterstützen, kann die CPU-Spannungsversorgung weniger üppig ausfallen und ist es beim Gigabyte B860 Eagle WiFi6E ein 12+1+2-Phasendesign mit Powerpak-Spannungswandler mit 50A für die 12 VCore- und für die beiden VCCSA-Spulen. Die vier DDR5-UDIMM-Speicherbänke nehmen bis zu 256 GB an Arbeitsspeicher auf und unterstützen die neuen CUDIMMs. Im Gegensatz zum CPU-Overclocking duldet Intel bei dem B860-Chipsatz weiterhin die RAM-Übertaktung. Laut Gigabyte sollen bis zu 9.066 MT/s für DDR5-9066 möglich sein.

Von der LGA1851-CPU aus wird PCIe 5.0 sowohl am PEG-Steckplatz bis PCIe 5.0 x16 und beim obersten M.2-Steckplatz bis PCIe 5.0 x4 unterstützt. Da Intels Core-Ultra-200S-Prozessoren 20 PCIe-5.0-Lanes mitbringen, ist hierbei glücklicherweise kein Lane-Sharing zu erwarten. Über den B860-Chipsatz gehen darüber hinaus zwei M.2-M-Key-Anschlüsse jeweils bis PCIe 4.0 x4 ans Werk. Ergänzend kommen vier SATA-6GBit/s-Ports hinzu. USB4 geschweige denn Thunderbolt bringt das Gigabyte B860 Eagle WiFi6E nicht mit. Stattdessen sind es einmal USB 3.2 Gen2x2, einmal USB 3.2 Gen2, dreimal USB 3.2 Gen1 und achtmal USB 2.0.

Netzwerktechnisch verrät die Modellbezeichnung bereits, dass das Board WiFi 6E unterstützt. Dies geschieht in der Mainboard-Revision 1.0 durch Intels AX211-Modul und in der Revision 1.1 mit dem Realtek RTL8852CE. Kabelgebunden wird die Netzwerk-Verbindung über Realteks RTL8125-Controller bis 2,5 GBit/s. Zu dem einzigen Onboard-Komfort zählen die vier Status-LEDs und der Q-Flash-Plus-Button, der jedoch nicht extern am I/O-Panel, sondern intern (oben rechts in der Ecke) untergebracht wurde.

Gigabytes B860 Eagle WiFi6E ist derzeit noch nicht bei geizhals.de gelistet, sodass wir nur wenige Worte über den Preis dieser Platine hinterlassen können. Zu erwarten ist jedoch sicherlich ein Preis von etwas über 200 Euro. Das Gigabyte B860 Eagle WiFi 6E hat bereits den Weg in unsere Redaktion gefunden, sodass der Test demnächst verfügbar sein wird.