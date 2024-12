Werbung

Zur CES Anfang Januar sollen die weiteren "neuen" Mainboards für die AM5-Plattform erscheinen, die dann mit dem B850-Chipsatz ausgestattet sind und für die Ryzen-9000-Prozessoren sozusagen eine Mittelklasse-Plattform darstellen sollen. Nun zeigt sich ein erstes Mainboard – einerseits durch X-Nutzer momomo_us und andererseits hat ein Leser Fotos des Gigabyte AORUS B850M ELITE WIFI6E ICE an Videocardz geschickt.

Beim AORUS B850M ELITE WIFI6E ICE handelt es sich um ein AM5-Mainboard im M-ATX-Format. Zum Board genannt werden die folgenden Funktionen:

Chipset AMD B850

Support for DDR5 memory with a frequency of up to 8000 MHz (in acceleration mode)

Two PCI-E x16 slots

M.2 connecter for SSDs

Built-in Wi-Fi 6E adapter and Bluetooth 5.3

Audio codec Realtek ALC897

2x USB 3.2 Gen2, 5x USB ports 3.2 Gen1 and 4x USB 2.0 ports

2.5-gigabit network controller Realtek RTL8125

In der B650-Generation für die Ryzen-7000-Prozessoren waren und sind die entsprechenden Mainboards extrem beliebt. Dies hängt auch damit zusammen, dass sie in der Leistung meist keinerlei Abstriche zu den teureren X670(E)-Mainboards machen müssen und ebenfalls einen guten Lieferumfang in Form der Anschlüsse zu bieten haben.

Weitere Details zu den Mainboards mit B850-Chipsatz sowie eine Vorstellung der kompletten Modellreihen erwarten wir dann zur CES direkt Anfang Januar.