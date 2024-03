Werbung

Desktop-Mainboards mit gleich vier LAN-Ports sind nicht die Regel und können an einer Hand abgezählt werden. Aus diesem Grund ist es nicht überraschend, dass Mainboards mit satten acht LAN-Ports noch deutlich seltener anzutreffen sind. Und solch ein exotisches Mainboard wurde auf der Aliexpress-Plattform ausfindig gemacht. Zusammen mit dem Core i7-8705G wurden acht RJ45-LAN-Ports auf einem Mini-ITX-Mainboard untergebracht, die jeweils eine Transferrate bis 2,5 GBit/s ermöglichen. Das Einsatzgebiet für solch ein Exot fällt vielfältig aus.

Der Hersteller Topton, der für die kompakten Mini-PCs bekannt ist, preist das N9-Mainboard besonders für den NAS-Einsatz aus. Und dies ist auch möglich, in dem mehrere Festplatten über LAN angebunden werden. Ein anderes Einsatzgebiet wäre der Einsatz als Firewall-Appliance, wie zum Beispiel mit pfSense oder OPNsense. Dieses Thema haben wir in einem umfangreichen Test erörtert. Die Besonderheit des N9-Mainboards sind ganz klar die acht vorhandenen RJ45-LAN-Ports. Jeder LAN-Port wird von einem Intel-I226-V-Controller angesprochen, der bekanntlich Netzwerkpakete bis 2,5 GBit/s schieben kann.

In Verbindung mit pfSense und OPNsense können diese acht LAN-Ports entweder als acht eigenständige Interfaces genutzt werden. Alternativ ist auch der Einsatz von Link-Aggregation denkbar. Jeweils zwei 2,5-GBit/s-LAN-Buchsen bilden in Summe vier 5-GBit/s-Interfaces. Oder aber zwei 10-GBit/s-Interfaces. Link-Aggregation dient dabei in erster Linie auch für die Redundanz, falls einer oder mehrere LAN-Ports ausfallen, sodass die Netzwerk-Verbindungen aufrecht erhalten bleiben.

Um nun wieder zum Mainboard selbst zurückzukommen: Das Herzstück auf dem Mainboard bildet Intels Core i7-8705G-Prozessor aus dem mobilen Sektor. Die Kaby-Lake-G-CPU wurde in 14 nm gefertigt und ist daher schon ein paar "Tage" alt. Die vier Kerne zuzüglich Hyper-Threading bieten einen Grundtakt von 3,1 GHz und können bis 4,1 GHz takten. Die TDP beläuft sich auf 65 W. Abseits der Intel-HD-630-Grafikeinheit ist auch ein Radeon-Vega-M-GL-Grafikprozessor mit 4GB-HBM2-Speicher zur Stelle. Durch die beiden DDR4-SO-DIMM-Steckplätze kann der Speicherausbau bis 64 GB erfolgen und das bei maximal 2.400 MT/s (DDR4-2400).

Auf dem Mainboard selbst kann nicht all zu viel Storage untergebracht werden. Neben einem SATA-6GBit/s-Port hat Topton einen M.2-M-Key-Anschluss unterbringen können, der PCIe-SSDs bis PCIe 3.0 x4 ansprechen kann. Optional kann auch WLAN nachgerüstet werden, da auch ein M.2-E-Key-Anschluss anwensend ist.

Die Daten des Totpton N9 Mainboard in der Übersicht Hersteller und

Bezeichnung Topton

N9 Mainboard Mainboard-Format Mini-ITX CPU-Sockel BGA2270 CPU Intel Core i7-8705G, Kaby Lake-G, 14nm, 4 Kerne / 8 Threads, 3,1 GHz Grundtakt, bis 4,1 GHz Turbotakt, 65W TDP Stromanschlüsse 1x DC-In 12-19 Volt (Netzteil ab 150W)

1x 4-Pin +12V-19V Preis

ab 325,04 Euro Webseite Topton N9 Mainboard

Southbridge-/CPU-Features Chipsatz Intel HM175 Speicherbänke und Typ 2x DDR4 SO-DIMM (UDIMM, Dual-Channel), max. 2.400 MHz Speicherausbau max. 64 GB (mit 32-GB-SO-DIMMs) Onboard-Features PCI-Express - Storage-Schnittstellen 1x M.2 M-Key mit PCIe 3.0 x4 über Intel HM175

1x SATA 6GBit/s über Intel HM175 USB 5x USB 3.2 Gen1 Typ-A (3x extern, 2x intern) über Intel HM175

1x USB 3.2 Gen1 Typ-C (1x extern) über Intel HM175, alternativ als DisplayPort-Ausgang

2x USB 2.0 (2x intern) über Intel HM175 Grafikschnittstellen 2x HDMI 2.0b (Output) über AMD Radeon RX Vega M GL (4 GB HBM2)

WLAN / Bluetooth optional über M.2 E-Key Thunderbolt - LAN 8x Intel I226-V 2,5-GBit/s-LAN

Audio-Codec

und Anschlüsse 2x 3,5 mm Audio-Jacks

LED-Beleuchtung - FAN- und WaKü-Header 2x 4-Pin-Header

Onboard-Komfort - Herstellergarantie 1 Jahr über Hersteller

Das Topton-N9-Mainboard kann in unterschiedlichen Konfigurationen erworben werden. Die Basis-Version ohne Arbeitsspeicher, Storage und ohne Kühler liegt bei 325,04 Euro. Inklusive Kühler sind es dann 347,47 Euro. Im Vollausbau mit 64 GB RAM und einer 2-TB-PCIe-SSD sowie Kühler müssen 750,97 Euro eingeplant werden. Der Versand ist in jedem Fall kostenlos. Der Garantie-Zeitraum beträgt laut Topton ein Jahr.