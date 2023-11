Werbung

Bereits vor einiger Zeit angekündigt vermeldete ASUS erst kürzlich die Verfügbarkeit der Komponenten und Peripherie von ROG im Design von Asuka und EVA-02, die an die Evangelion-Anime angelehnt sind. Was uns und vielen anderen aber nicht aufgefallen ist: Die Beschriftung des ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition enthält einen Schreibfehler. Aufgefallen ist dies YouTuber CEHunter (via @momomo_us).

Anstatt "Evangelion Production Model -02" heißt es auf dem Board: "Evangenlion Production Model -02". Auch auf den Produktfotos im eigenen Webshop sowie denen der Online-Shops, die das Sondermodell verkaufen, ist der Tipfehler zu finden. Die Produktseite bei ASUS zeigt die gleichen Bilder.

Offenbar handelt es sich hier um einen ganz menschlichen Fehler, wenngleich es zahlreiche Kontrollen geben sollte, bis ein solches Produkt mit einem Fehler in den Handel kommt.

Die Einen werden jetzt sagen, dass der Sammlerwert des ROG Maximus Z790 Hero EVA-02 Edition damit womöglich steigt. Davon ist aber ehrlicherweise nicht auszugehen, denn mit 800 Euro ist das Board schon relativ teuer. Auf den weiteren Komponenten der Sonderserie ist der Fehler nicht zu finden. Auch auf dem Mainboard selbst taucht der Begriff "Evangelion" mehrfach auf, aber nur über der I/O-Blende ist er falsch geschrieben.

Ob und in welcher Form ASUS für die bereits ausgelieferten Boards reagieren wird, bleibt abzuwarten.