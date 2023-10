Werbung

Nachdem AMD bei den Ryzen-Threadripper- und Threaripper-Pro-7000-Prozessoren die Katze aus dem Sack gelassen hat, kündigen die Mainboard-Hersteller nach und nach passende Mainboards an. Den Anfang machte das Gigabyte TRX50 Aero D und heute schaltet ASUS auf der eigenen Webseite die Produktseite zum Pro WS TRX50-Sage WiFi. Genaue Informationen zu den technischen Eigenschaften sind noch nicht bekannt, doch es lässt sich schon einiges ausfindig machen.

Verwendet wird das E-ATX-Format nach SSI CEB. Unübersehbar ist der große SP6-Sockel für AMDs Ryzen Threadripper 7000 und Ryzen Threadripper Pro 7000 auf Basis von Zen 4. Links, rechts und oberhalb des Sockels ist ein großer VRM-Kühler in silber zu sehen. Diese kühlen den extrem bestückten VRM-Bereich mit satten 36 Power-Stages, auch wenn das Ampere-Rating nicht bekannt ist. Der CPU-Sockel selbst wird oben und unten von je zwei DDR5-RDIMM-Steckplätzen in die Enge getrieben und können bis zu 1 TB an Arbeitsspeicher im Quad-Channel-Interface aufgenommen werden. Natürlich sind dann RDIMMs Pflicht.

Die drei oberen PCIe-x16-Steckplatz sind mit jeweils 16 Gen5-Lanes an den SP6-Prozessor angebunden. Im Falle von Ryzen Threadripper 7000 sind es 48 Stück und demnach geht die Rechnung genau auf. In Sachen Storage bieten sich nicht nur drei M.2-M-Key-Steckplätze (vermutlich mit PCIe 4.0 x4) an, sondern auch vier SATA-6GBit/s-Buchsen und als Bonus sogar ein Slim-SAS-Anschluss (SFF-8654), an den sich beispielsweise vier SATA-Geräte oder zwei U.2-Drives via Adapterkabel anschließen lassen.

Unten am PCB-Rand sind außerdem zahlreiche Onboard-Buttons untergebracht worden, wie Power-, Flex-Key-, Safe-Boot- sowie Clear-CMOS-Button. Bei den Stromanschlüssen sind gleich zweimal 24-Pin, viermal 8-Pin EPS und jeweils einmal 6-Pin und 8-Pin PCIe vorhanden. Als Minimum sind einmal 24-Pin und zweimal 8-Pin EPS anzusehen. Die weiteren Stromanschlüsse werden eventuell zu Stabilitätszwecken notwendig sein, wenn der Ryzen Threadripper Pro 7995WX mit 96 Kernen und 192 Threads zum Einsatz kommt oder wenn der Prozessor übertaktet werden soll.

Zum ASUS Pro WS TRX50-Sage WiFi gibt es noch keine Informationen zum Preis oder zur Verfügbarkeit. Der Preis dürfte natürlich entsprechend groß ausfallen und bei mindestens 800 Euro liegen, aber wohl eher in Richtung 1.000 Euro tendieren.