In den Gerüchten wurde eine Ryzen-Threadripper-7000-Serie bereits länger behandelt. Nun hat AMD eine High-End-Desktop-Serie mit bis zu 64 Kernen und vier Speicherkanälen sowie eine Pro-Serie mit bis zu 96 Kernen und acht Speicherkanälen offiziell vorgestellt. Als erster Mainboard-Hersteller wagt sich Gigabyte aus der Deckung und präsentiert das TRX50 AERO D, welches für die HEDT-Serie gedacht ist.

An den Sockel SP6 angebunden sind demnach vier Speicherkanäle für DDR5-Speicher. Um die Prozessoren mit einer TDP von bis zu 320 W entsprechend zu versorgen, hat Gigabyte eine Spannungsversorgung mit 16+8+4-Phasen umgesetzt. Die 48 PCI-Express-Lanes der HEDT-Plattform nutzt Gigabyte beim TRX50 AERO D in Form von drei PCIe-x16-Steckplätzen sowie viermal M.2 mit jeweils vier Lanes. Zwei der x16-Slots bekommen jeweils 16 Lanes nach PCI-Express 5.0 vom Prozessor, der dritte wird über 16 Lanes des Chipsatzes angebunden und unterstützte PCI-Express 4.0. Von den vier M.2-Steckplätzen bietet drei die Unterstützung von PCI-Express 5.0 und einer kommt mit PCI-Express 4.0 theoretisch auf die halb so schnelle Anbindung.

An Netzwerkschnittstellen stellt das TRX50 AERO D jeweils einmal 10GbE, 2.5GbE und Wi-Fi 7 zur Verfügung. Die Slotblende präsentiert sich mit zweimal USB4 (Typ-C), viermal USB 3.2 Gen 2 und ebenfalls viermal USB 3.2 Gen 1.

Der Support-Bereich der Produktseite des Gigabyte TRX50 AERO D führt zudem eine QVL-Liste für RDIMMs, die auf dem Board eingesetzt werden können. Ein Handbuch mit weiteren Informationen ist allerdings noch nicht zu finden.

Folgende Funktionen führt Gigabyte als Highlights auf:

Supports AMD Ryzen Threadripper PRO 7000 series/ Ryzen Threadripper 7000 series Processors

Breakthrough Performance:16+8+4 Phases Digital VRM Solution

Quad Channel DDR5:4*SMD R-DIMMs with AMD EXPO & Intel XMP Memory Module Suppot

Reinforced Overall Thermal:VRM Thermal Armor Advanced & M.2 Thermal Guard

Ultimate Scalibility: 3*PCIe x16 slots for Multi-GPU and 4*PCIe x4 M.2 slots

Next-gen Connectivity: Dual USB4® Type-C ports

Blazing Fast Networks: 10GbE + 2.5 GbE Dual LAN and Wi-Fi 7

PCIe UD Slot X:PCIe 5.0 x16 slot with 10X strength for graphics card

EZ-Latch Click:M.2 heatsinks with screwless design

EZ-Latch Plus:M.2 slots with quick release design

Hi-Fi Audio with DTS:X® Ultra:ALC1220 CODEC

UC BIOS:User-Centred intuitive UX with Quick Access function

Ab dem 21. sollen die Prozessoren der Ryzen-Threadripper-7000-Serie erhältlich sein. Dies wird dann auch für die Mainboards gelten. Einen Preis des Gigabyte TRX50 AERO D kennen wir noch nicht.