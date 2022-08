PRO X670P-WIFI und MPG X670E CARBON WIFI: MSIs AM5-Platinen ab 347 Euro gelistet

In einem Monat sollen am 15. September AMDs neue Ryzen-7000-Prozessoren sowie die dazugehörigen AM5-Platinen erhältlich sein. Den Anfang machen sollen die Modelle Ryzen 5 7600X, Ryzen 7 7700X, Ryzen 9 7900X und Ryzen 9 7950X. In drei italienischen Online-Shops sind nun die Preise zum PRO X670-P WIFI und MPG X670E CARBON WIFI von MSI entdeckt worden.

In Form des AMD-Meet-The-Experts-Event, das am 04. August stattfand, wurden nähere Informationen zu den AM5-Mainboards durch die renommierten Hersteller preisgegeben. Davon ausgenommen waren allerdings die Preise, wobei schon im Vorfeld zu erwarten war, dass die Preise für die AM5-Mainboards nicht gerade niedrig ausfallen dürften. So springt AMD mit dem LGA-Sockel AM5 ebenfalls auf den PCIe-5.0- und DDR5-Zug auf und zieht mit Intels LGA1700-Platform gleich, was AMD und die Mainboard-Hersteller entsprechend bepreisen werden.

Bei den italienischen Online-Shops Eurotronic, TekWorld und City Web Shop wurden von MSI das PRO X670-P WIFI und das MPG X670E CARBON WIFI mit ersten Preisen gelistet. Inklusive der italienischen Mehrwertsteuer von 22 % wurde für das PRO X670-P WIFI als regelrechtes Einstiegsmodell mindestens ein Preis von 374,35 Euro aufgerufen. Das deutlich besser ausgestattete MPG X670E CARBON WIFI siedelt sich hingegen als Flaggschiff von MSIs Gaming-Mittelklasse-Serie an, für das ein beachtlich hoher Preis von 562,19 Euro verlangt wurde.

Auch wenn es sich zunächst um Platzhalter-Preise handelt, zeigt sich dennoch der Trend, dass die gesamte AM5-Plattform alles andere als günstig wird. Neben dem AM5-Mainboard werden ja schließlich noch der passende Ryzen-7000-Prozessor sowie DDR5-Arbeitsspeicher benötigt. Trotz der aktuell sinkenden DDR5-Preise kommt ohne Grafikkarte und sonstigen Komponenten schnell ein vierstelliger Euro-Betrag zusammen.

Da MSI sich beim MPG X670E CARBON WIFI für den E-Chipsatz entschieden hat, ist somit schon einmal klar, dass PCIe 5.0 nicht nur für die Grafikkarte, sondern auch für mindestens ein NVMe-SSD-Laufwerk bereitgestellt wird. Generell sollten sich Interessenten noch bis zum 15. September gedulden und die Preise im Auge behalten.