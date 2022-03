MSI stellt WS WRX80 für Ryzen Threadripper Pro vor

Gestern präsentierte AMD die neuen Workstation-Prozessoren der Ryzen-Threadripper-Pro-5000-WX-Serie. Diese bringen bis zu 64 Kerne auf Basis der Zen-3-Architektur und heben die Ryzen-Threadripper-Serie auf die aktuelle Zen-Generation – wenngleich wir inzwischen von 16 Monaten nach den ersten Ryzen-Prozessoren sprechen.

Bereits zur Ryzen-Threadripper-Pro-3000-WX-Serie gab es eine gewisse OEM-Exklusivität, bevor die Prozessoren dann auch im Einzelhandel verfügbar waren. Mit dem ASUS Pro WS WRX80E-SAGE SE WIFI, Gigabyte WRX80 SUB8 IPMI und dem Supermicro M12SWA-TF gab es auch einige Mainboards für diese Serie, die per BIOS-Update auch zur 5000-Serie kompatibel gemacht werden kann.

Offenbar hat MSI mit dem WS WRX80 nun ein weiteres Board in Petto. Dies vermeldet WCCFTech. Wir haben bei MSI um offizielle Informationen gebeten. Neben dem Sockel sWRX80 für Ryzen Threadripper Pro bietet das MSI WS WRX80 die Vollausstattung für ein Workstation-Mainboard.

So ist für jeden der acht Speicherkanäle ein DIMM-Steckplatz vorhanden, in den bis zu 2 TB an DDR4-3200 platziert werden können. Elf VRMs mit 105 A sollen die Ryzen-Threadripper-Pro-Prozessoren mit einer TDP von 280 W ausreichend versorgen können. Die Spannungsversorgung wird wiederum über einen 24-Pin-ATX-Anschluss, zwei 8-Pin-EPS-Anschlüsse und zwei zusätzliche 6-Pin-Anschlüsse versorgt.

Auf Seiten der PCI-Express-Steckplätze gibt es sieben vollbestückte PCIe-4.0-x16 Slots. Somit werden hier bis zu 112 PCI-Express-Lanes des Prozessors verwendet. Für NVMe-SSDs stehen zwei M.2-Steckplätze bereit, die ebenfalls über vier Lanes angebunden sind. Hinzu kommen noch 8x SATA und 2x SFF-8643. Netzwerkkonnetivität wird über einmal Gigabit-Ethernet und einmal 10GbE geboten. Hinzu kommt die Unterstützung für WiFi 6E, USB 3.2 Gen 2 und in Form des Aspeed AST2600 ist auch ein BMC mit an Bord.

Angaben zum Preis oder der Verfügbarkeit gibt es noch nicht. Wir haben aber wie gesagt bei MSI angefragt. So lange es die neuen Prozessoren der Ryzen-Threadripper-Pro-5000-WX-Serie nicht im Handel gibt, dürften die DIY-Mainboards noch uninteressant sein, denn die älteren Ryzen-Threadripper-Modelle sind in Anbetracht der Aktualisierung nicht mehr wirklich empfehlenswert.