ASRock, Biostar und Gigabyte veröffentlichen BIOS für Ryzen 5000 auf B350

Den Auftakt mit Intels neuer Alder-Lake-S-Plattform haben wir mit dem Gigabyte Z690 AORUS Master gemacht, das im Großen und Ganzen einen guten Job absolviert hat. Als ersten Gegenspieler haben wir MSIs MPG Z690 CARBON WIFI ins Rennen geschickt. In diesem Artikel werden wir uns die Platine von MSI... [mehr]

Mit dem E3C256D4ID-2T setzen wir heute die Reihe der Tests einiger Server-Mainboards von ASRock Rack fort. Nun bereits zum dritten Mal schauen wir uns dabei eine Platine für den Sockel LGA1200 an. Intels Plattform bietet sich für vielerlei Anwendungsbereiche in diesem Segment an:... [mehr]