Offiziell: Alle MSI-Z490-Mainboards unterstützen PCIe 4.0 in vollem Umfang

Mainboards für AMDs Ryzen Threadripper Pro von ASUS und Gigabyte (Update) Offenbar wird AMD die Ryzen-Threadripper-Pro-Prozessoren doch noch außerhalb des OEM- und SI-Marktes verkaufen, denn nun sind bei Videocardz zwei Fotos eines Mainboards mit WRX80-Chipsatz aufgetaucht, die eben für diese Prozessoren vorgesehen sind. Zu den Details des ASUS WRX80 Pro WS Sage... [mehr]

BIOS-Updates für B550-Mainboards: MSI rollt AGESA 1.2.0.0 final aus (Update) Die aktuellen B550- und X570-Mainboards hinterlassen in Kombination mit den Ryzen-5000-Prozessoren derzeit stark den Eindruck, dass die vielen AGESA-Versionen eine Dauer-Baustelle einläuten, denn bisher sind alle Mainboard-Hersteller damit beschäftigt, ihre Platinen für die Vermeer-Prozessoren... [mehr]

Mit massiver Spannungsversorgung: MSI MEG B550 UNIFY im Test Bisher war es bei MSI so, dass die MEG-Mainboardserie ausschließlich für den größten Chipsatz einer Plattform vorbehalten ist. Mit AMDs B550-PCH hat sich MSI nun jedoch dazu entschlossen, diese Tradition zu brechen und nun auch für den Mainstream-Chipsatz zumindest zwei MEG-Modelle mit... [mehr]

ASRock X570 Taichi Razer Edition im Test: Hoher Preis und viel RGB Das reguläre X570 Taichi ist schon ein paar Tage alt und bietet eine angemessene Ausstattung. Doch in Zusammenarbeit mit Razer hat ASRock nun eine spezielle Version auf den Markt gebracht und bietet das Razer-Chroma-RGB-Feature an. Wir schauen uns in diesem Test das ASRock X570 Taichi Razer... [mehr]

Z590 für RKL-S: ASUS ROG Maximus XIII Hero und Maximus XIII Extreme Glacial... Offenbar erwartet uns zur CES in dieser Woche ein ganzer Schwung an neuen Desktop-Ankündigungen, wenngleich der Fokus der Hersteller weiterhin eher auf den mobilen Produkten liegen sollte. So plant Intel den aktuellen Informationen zufolge die Vorstellung der nächsten Desktop-Generation alias... [mehr]