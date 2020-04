Erste PRIME- und TUF-Z490-Mainboards von ASUS zeigen sich

Durch scheinbare Fehler in der Freischaltung einige Produktseiten haben wir über das Wochenende die ersten Ausblicke auf die neuen Mainboards von ASUS und MSI für die zehnte Generation der Intel Prozessoren, Comet Lake, erhalten. Wir fassen die Informationen für euch hier zusammen:

Es sieht so aus als ob zwei Mainboards der Z490 Prime Reihe kommen, das ASUS PRIME Z490-A und das ASUS PRIME Z490-P. Beide Mainboards richten sich eher an den Einsteiger Bereich. Das ASUS TUF GAMING Z490-PLUS Wi-Fi ist auch schon aufgetaucht und richtet sich an Enthusiasten.

ASUS PRIME Z490-A



Das PRIME Z490-A unterstützt den Sockel LGA 1200 mit einer zwölf Phasen Stromversorgung, die mit einer achtpoligen und einer vierpoligem Zusatzversorgung gespeist werden. Das Mainboard hat zwei große Kühlflächen, scheinbar aus Aluminium, welche in einer Silbergrauen Optik gefärbt sind. Das PRIME Z490-A wird drei PCIe-3.0-x16-, drei PCIe-3.0-x1- und zwei M.2-Steckplätze zu bieten haben.

ASUS PRIME Z490-P

Das ASUS Prime Z490-P ist sehr ähnlich aufgebaut wie das Z490-A, hier sind die Informationen jedoch etwas umfänglicher: Der Arbeitsspeicher unterstützt Geschwindigkeiten bis zu 4.600 MHz in der Übertaktung, wobei vier DDR4 Speicherslots bis zu 128 GB Speicher aufnehmen können.

Das Mainboard hat zwei PCIe-3.0-x16-, drei PCIe-3.0-x1- und zwei M.2-Steckplätze. Zusätzlich ist noch ein M.2-Sockel mit Key-E-Anschluss vorhanden. An weiteren Anschlüssen werden zwei USB-2.0-Anschlüsse, ein HDMI- und ein DisplayPort-Anschluss, zweimal USB 3.2 der zweiten Generation, zweimal USB 4.2, ein LAN-Anschluss, ein optischer SPDIF-Anschluss und fünf analoge Audioanschlüsse geboten. Für die Frontanschlüsse werden viermal USB 3.2 der ersten Generation unterstützt.

ASUS TUF GAMING Z490-PLUS WiFi

Das ASUS TUF Gaming Z490-PLUS WiFi wird in der Mittelklasse angesiedelt sein. Das ist auch an der Ausstattung ersichtlich, hier wird der Prozessor mit einer zwölfphasigen Stromversorgung ausgestattet (8+4 Pins), was die wahrscheinlich stromhungrigen Intel-Prozessoren mit ausreichend Strom versorgen können sollte.

Das Mainboard hat zwei PCIe-3.0-x16-, drei PCIe-3.0-x16-, zwei M.2-Steckplätze, wovon jedoch nur einer eine Kühlabdeckung hat. An weiteren Anschlussmöglichkeiten werden PS/2, ein DisplayPort- und ein HDMI-Anschluss, zwei USB 3.2 Gen. 2 (Typ A und Typ C), sowie vier USB 3.2 Gen. 1 geboten.

Des Weiteren hat das Mainboard WiFi-6 sowie Blutooth 5.1 und einen Realtek S1200 Soundchip mit fünf analogen Anschlüssen.

Offizielle Vorstellung in wenigen Wochen

In wenigen Tagen oder Wochen soll eine offizielle Vorstellung der Plattform, also der Comet-Lake-S-Prozessoren und der dazugehörigen Mainboards, geplant sein. Auch zu den ersten Mainboards von MSI sind schon Informationen durchgesickert. Inzwischen gibt es auch Details zur ROG-MAXIMUS-XII-Serie, die wir nachreichen werden.

Update: ASUS ROG Maximus XII

Videocardz liefert die ersten Informationen zur High-End-Serie der Z490-Mainboards von ASUS. Es wird vier Varianten des ROG Maximus XII geben, die sich in der Ausstattung leicht unterscheiden werden.