Werbung

Arctic legt zum Jahresende nochmal nach und erweitert seine P-Pro-Reverse-Serie um neue 140-mm-Lüfter, die nach ihrem Einsatz im Xtender-Gehäuse nun auch einzeln erhältlich sind. Die Modelle sind auf eine hohe Luftförderleistung und einen zugleich ruhigen Betrieb ausgelegt und setzen wie die kleineren 120-mm-Varianten auf einen umgekehrten Luftstrom. Dadurch eignen sie sich besonders für optisch attraktive Pull-Konfigurationen, etwa an Radiatoren oder Gehäusebereichen, bei denen die Luft gezielt nach außen geführt werden soll.

Die technische Basis bilden ein strömungsoptimierter Einlass und tropfenförmige Streben, die den Luftwiderstand senken und Turbulenzen begrenzen sollen. In Verbindung mit präziser Fertigung, minimalen Spaltmaßen und automatischem Wuchten soll so ein gleichmäßiger Lauf mit reduzierten Vibrationen entstehen. Ein hydrodynamisches Gleitlager mit verlängertem Schaft will zusätzlich für eine stabile Druckverteilung und erhöht die Laufruhe sorgen. Die Lüfter erreichen Drehzahlen von 40 bis 2650 Umdrehungen pro Minute und erzeugen dabei einen statischen Druck von bis zu 5,1 mmH2O. Das maximale Fördervolumen liegt bei 98 cfm, bzw. 166,5 m³/h.

Für Systeme mit Beleuchtung stehen Varianten mit adressierbarem RGB zur Verfügung. Zwölf einzeln steuerbare LEDs ermöglichen flexible Effekte, die sich in bestehende A-RGB-Infrastrukturen einbinden lassen, ohne die Kühlleistung zu beeinträchtigen.

Die Serie wird in mehreren Ausführungen angeboten. Die Standardmodelle liegen preislich zwischen 9,49 und 16,49 Euro. Dreierpacks beginnen bei 22,49 Euro. Beleuchtete A-RGB-Varianten in Schwarz kosten zwischen 13,49 und 21,49 Euro, während die entsprechenden Dreierpacks zwischen 33,49 und 48,49 Euro liegen. Die weißen A-RGB-Modelle bewegen sich preislich zwischen 14,49 und 26,49 Euro; passende Dreierpacks sind für 34,49 bis 51,49 Euro erhältlich.