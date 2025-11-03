Werbung

Mit der zweiten Generation seiner AK-Serie stellt DeepCool die neuen AK G2 DIGITAL NYX vor, die auf den bekannten Designprinzipien ihrer Vorgänger aufbauen und diese technisch weiterentwickeln. Die Modelle mit vier, fünf oder sechs Heatpipes sind auf unterschiedliche Leistungsklassen abgestimmt und sollen eine verbesserte Wärmeabfuhr bei kompakteren Abmessungen ermöglichen. Grundlage dafür ist die überarbeitete Core Touch Technology 2.0 in Verbindung mit einem optimierten Tower-Aufbau, der eine effizientere Wärmeübertragung und eine präzisere Temperatursteuerung gewährleisten soll.

Die AK-G2-DIGITAL-NYX-Modelle verfügen über präzisionsgefertigte Kupferbasen sowie eine Matrix-Fin-Struktur, die eine gleichmäßige Luftzirkulation gewährleisten will. Je nach Modell kommen vier bis sechs Heatpipes zum Einsatz, wodurch sich der Kühler an unterschiedliche Prozessorleistungen anpassen lässt. Ergänzt wird das Design durch einen neuen Hochleistungs-Lüfter mit hydraulischem Lager. Die Drehzahlregelung erfolgt über PWM mit einem Bereich bis zu 2.000 U/min. Eine 0-RPM-Start/Stopp-Funktion ermöglicht lautlosen Betrieb bei geringer Last, während die sogenannte Activate Clearing Tech (ACT) beim Einschalten automatisch Staub von Lüfterblättern und Kühlrippen entfernen soll.

Eine Besonderheit der DIGITAL-NYX-Modelle ist das integrierte, viersegmentige Display, das in Echtzeit CPU-Temperatur, Auslastung, Leistungsaufnahme und Frequenz anzeigt. Über die DeepCool-Software und eine USB-2.0-Verbindung lassen sich die Anzeigen steuern und anpassen. Zusätzlich warnt ein visuelles Alarmsystem bei kritischen Temperaturen. Die Lüftersteuerung kann wahlweise automatisch über KI-gesteuerte Profile erfolgen oder manuell über vordefinierte Betriebsmodi wie "Sleep", "Office", "Gaming" oder "Overclocking". Diese Funktion soll eine optimale Balance zwischen Lautstärke und Kühlleistung in verschiedenen Nutzungsszenarien sicherstellen.

Beim Aufbau legt DeepCool Wert auf Anwenderfreundlichkeit. Die Kühler sind mit einer stabilen Vollmetall-Montagehalterung ausgestattet und unterstützen sowohl Intel- als auch AMD-Sockel. Beim AK620 G2 DIGITAL NYX sorgt eine versetzte Montageoption zusätzlich für mehr Platz im RAM-Bereich. Das Montageset ist vollständig im Lieferumfang enthalten, um eine einfache Installation zu gewährleisten.

Preislich positioniert DeepCool die Serie im mittleren bis oberen Segment. Der AK400 G2 DIGITAL NYX soll 49,99 Euro kosten, der AK500 G2 DIGITAL NYX 59,99 Euro und der AK620 G2 DIGITAL NYX 74,99 Euro. Alle Modelle sollen ab dem 6. Januar 2026 im europäischen Handel verfügbar sein.