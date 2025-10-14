Werbung

be quiet! hat mit dem Pure Rock Slim 3 einen neuen CPU-Kühler vorgestellt. Dieser soll die Pure Rock-Serie um ein neues Modell erweitern und kombiniert ein kompaktes, asymmetrisches Tower-Design mit einer laut Hersteller hohen Effizienz. Das Gerät ist für einen Einsatz in kompakten Gaming-PCs und leisen Multimedia-Systemen gedacht.

Der Pure Rock Slim 3 soll durch sein auffälliges und kompaktes Tower-Design einen vollständigen Zugriff auf RAM-Bänke auch in Gehäusen mit begrenztem Platzangebot ermöglichen. Zur Montage setzt be quiet auf ein intuitives System, das spezielle Rahmen für AMD und Intel liefert. Eine schnelle Installation soll auch dadurch gewährleistet werden, dass nur wenige Schrauben erforderlich sind. Im Kern transportieren drei vernickelte 6-mm-Heatpipes mit Heatpipe-Direct-Touch-Technologie die Wärme effizient zu den Lamellen. Dadurch liefert der Pure Rock Slim 3 eine hohe entsprechende von 130 W TDP für Systeme der Einstiegsklasse.

Ein speziell entwickelter 100-mm-PWM-Lüfter von be quiet! sorgt für einen leisen Betrieb. Das Unternehmen gibt den maximalen Geräuschpegel mit lediglich 24,8 dBA an. Wer möchte, kann die PWM-Steuerung nutzen, um das Gleichgewicht zwischen Luftstrom und Akustik fein abzustimmen. Diese Einstellung soll eine reibungslose Systemleistung unter unterschiedlichen Belastungen gewährleisten. Die Kühleroberseite ist zweifarbig in Mattschwarz und Gunmetal-Grau gehalten. So will man einen unauffälligen, aber dennoch eleganten Look schaffen, der sich in jedes System integrieren lässt.

Der Pure Rock Slim 3 ist ab dem 28. Oktober 2025 zum empfohlenen Verkaufspreis von 26,90 Euro im Fachhandel erhältlich und wird mit einer dreijährigen Herstellergarantie ausgeliefert. Weitere Informationen gibt es auf der Seite des Herstellers.