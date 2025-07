Werbung

ASUS hat mit der neuen Prime MR120-Serie eine Reihe von Gehäuselüftern vorgestellt, die sowohl durch ihre Leistung als auch durch ihr Design überzeugen sollen. Ziel der Entwicklung war es, leistungsstarke Kühlung mit einem möglichst leisen Betrieb zu kombinieren und dabei ein elegantes Erscheinungsbild zu bieten, das sich nahtlos in moderne PC-Builds einfügt. Die Lüfter sind sowohl in einer Standard- als auch in einer Reverse-Variante erhältlich und können dank PWM-Steuerung ihre Drehzahl an die Systemanforderungen anpassen. Bei einfachen Aufgaben sollen sie nahezu unhörbar bleiben, während sie unter Last für eine effiziente Kühlung sorgen können. Die maximale Lautstärke beträgt dabei laut ASUS etwa 21 dB(A) beim Standardmodell und 23 dB(A) beim Reverse-Modell.

Für eine effektive Wärmeableitung setzt ASUS bei der MR120-Serie auf einen 28 mm starken Rahmen, der größere Lüfterflügel und einen hohen statischen Druck ermöglicht. Dadurch kann die Luft zielgerichtet durch das Gehäuse geleitet werden, selbst in schwer erreichbare Bereiche. Das Standardmodell schafft dabei einen Luftdurchsatz von bis zu 58 CFM bei einem statischen Druck von 1,7 mmH₂O, während das Reverse-Modell ebenfalls 58 CFM, aber einen etwas geringeren statischen Druck von 1,38 mmH₂O erreicht.

Ein weiteres Highlight der neuen Lüfter ist die integrierte RGB-Beleuchtung. Insgesamt 20 adressierbare LEDs sind in einem zweilagigen Matrix-Design verbaut, das für eine gleichmäßige Ausleuchtung sorgt. Ein Lichtring um die Lüfterflügel und beleuchtete Rahmen auf beiden Seiten sollen dafür sorgen, dass die Farben aus jedem Winkel sichtbar sind. Die RGB-Elemente sind mit Aura Sync kompatibel und lassen sich so auch über ASUS Armoury Crate mit anderen Komponenten synchronisieren.

Die Prime MR120-Lüfter werden in Schwarz und Weiß angeboten und sind sowohl einzeln als auch im Dreierpack erhältlich. Die neuen Lüfter sind ab sofort im Fach- und Onlinehandel sowie im ASUS-Webshop erhältlich. Die Preise liegen bei 13,90 Euro für das Einzelmodell und 39,90 für das Dreierset – sowohl bei der Standard- als auch bei der Reverse-Variante. Damit positioniert ASUS die MR120-Serie als erschwingliche, aber wertige Lösung für alle, die Kühlung und Design gleichermaßen suchen.