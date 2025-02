Werbung

Der deutsche Hersteller be quiet! hat sich auf die Produktion von PC-Komponenten spezialisiert und die Kühler-Serie Pure Rock hat nun Zuwachs erhalten. Vorgestellt wurden dazu gleich fünf neue Modelle: Pure Rock 3 Black, Pure Rock 3 LX, Pure Rock Pro 3 Silver, Pure Rock Pro 3 Black und Pure Rock Pro 3 LX. Die Pro-Modelle sind die ersten be quiet! Doppelturm-Luftkühler für Einsteigersysteme. Sie verfügen über ein versetztes Design und unterstützen Flüssigmetall-Wärmeleitpaste. Die Pure Wings 3-Lüfter sind in den Nicht-LX-Modellen verbaut. Die LX-Modelle sind mit vorinstallierten Light Wings LX-Lüftern ausgestattet.

Mit der Pure Rock 3-Serie will sich be quiet! an alle Benutzergruppen richten. Die Doppelturm-Kühler der Pure Rock-Serie können trotz ihrer kompakten Abmessungen eine TDP von 250W abführen. Erreicht wird dies durch sechs Heatpipes mit vernickeltem Boden sowie durch optimierte Lüfteroptionen. Der Pure Rock Pro 3 Silver ist zweifarbig ins Silber und Schwarz designt. Der Pure Rock Pro 3 Black hingegen richtet sich an Benutzer, die ein komplett schwarzes Design suchen. Beide Modelle sind mit zwei optimierten Pure Wings 3 120mm-PWM-Lüftern ausgestattet, die einen trichterförmigen Luftauslass für eine bessere Leistung besitzen. Der Pure Rock Pro 3 LX ist mit zwei Light Wings LX 120 mm PWM-Lüftern ausgestattet, die für ARGB-Beleuchtung sorgen. Alle Pure Rock Pro 3 Kühler haben einen maximalen Geräuschpegel von 34,8 dB bei maximaler Lüftergeschwindigkeit.

Durch das mitgelieferte Montagekit soll die Installation des Pure Rock Pro 3 für alle Anwender einfach umsetzbar sein. Sein asymmetrisches Design und die einstellbare Lüfterhöhe an der Vorderseite sorgen für eine hohe Kompatibilität mit RAM- und VRM-Kühlern. Nutzer einer AMD AM5-CPU können von einer versetzten Montage profitieren, um die Bodenplatte über den Hotspots ihrer CPU zu zentrieren.

Der Einzelturmkühler Pure Rock 3 ist in zwei verschiedenen Modellen erhältlich: dem Pure Rock 3 Black und Pure Rock 3 LX. Beide sind schwarz und haben vier 6-mm-Heatpipes mit HDT-Technologie. Diese liefern eine Kühlleistung von bis zu 190 W TDP. Der Pure Rock 3 Black kommt mit einem optimierten Pure Wings 3 120 mm PWM-Lüfter mit trichterförmigem Luftauslass. Der Pure Rock 3 LX ist mit einem speziell entwickelten Light Wings LX 120mm Lüfter ausgestattet. Der Geräuschpegel beider Modelle liegt bei maximaler Lüfterdrehzahl bei höchstens 31,2 dB.

Für eine einfache Installation sind die Montagebrücke und die Schrauben bereits auf dem Kühler vormontiert. Die versetzte Montage wird ebenfalls unterstützt. Die Pure Rock 3 Luftkühler sind ab dem 11. März 2025 erhältlich. Alle Kühler werden mit einer 3-jährigen Herstellergarantie geliefert. Weitere Informationen und die Preise der einzelnen Geräte finden sich auf der Produktseite von be quiet!.