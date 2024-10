Werbung

Vor wenigen Tagen riefen wir unsere Leser und Community-Mitglieder auf, sich für unseren neusten Lesertest in Zusammenarbeit mit Valkyrie zu bewerben. Gesucht wurden interessierte Tester, die einem CPU-Kühler für die aktuellen Plattformen von AMD und Intel kräftig auf den Zahn fühlen und nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum als kleines Dankeschön für die Mühen am Ende behalten wollten. Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden hierfür drei Exemplare des Valkyrie Vind SL125. Dieser soll selbst die aktuellen Spitzenmodelle der beiden großen Prozessor-Hersteller problemlos auf Temperatur halten können und lässt sich demzufolge auf einem AM4- oder AM5-Mainboard montieren, ist aber auch zu den Sockeln LGA115x, 1200, 1700, 2011, 2066 und LGA1700 kompatibel, womit eine breite Plattform-Abdeckung gewährleistet ist.

Der Kühler selbst setzt auf ein Tower-Design, das links und rechts von zwei 120-mm-Lüftern eingeschlossen wird und über insgesamt sechs 6-mm-Heatpipes und zahlreiche Aluminiumfinnen verfügt.

Die hauseigenen X12-Lüfter lassen sich per PWM-Signal regeln und arbeiten im Drehzahlbereich von 800 bis 2.150 Umdrehungen pro Minute. So sollen sie einen Luftstrom von 80 CFM erreichen können und mit maximal 29 dB(A) trotzdem sehr leise agieren. Natürlich gibt es auch eine schicke ARGB-Beleuchtung. Außerdem kann der Nutzer zwei unterschiedlich gestaltete Abdeckungen auf dem Deckel montieren und das Hersteller-Logo austauschen. Eine der beiden ist in einem auffälligen Manga-Stil gehalten, was die Auffälligkeit des Kühlers weiter unterstreicht.

Spezifikationen Kühlername Valkyrie Vind SL125

Kaufpreis etwa 70 Euro

Homepage www.my-valkyrie.com

Kühlertyp Single-Towerkühler mit zwei 120-mm-Lüftern Maße (inkl. Lüfter) 125 x 109 x 157,5 mm (L x B x H) Material Bodenplatte und Heatpipes: Kupfer

Kühlrippen: Aluminium Heatpipes sechs 6-mm-Heatpipes Serienbelüftung zwei 120-mm-PWM-Lüfter, 800 bis 2.150 U/min (± 10%) Sockel AMD: AM4, AM5

Intel: LGA 1150, 1151, 1155, 1156, 1200, 1700, 2011, 2011-3, 2066, 1700 Garantiedauer fünf Jahre

Den Valkyrie Vind SL125 gibt es in einer schwarzen und einer weißen Farbvariante. Beide sind aktuell zu Preisen ab etwa 70 Euro zu haben. Drei unsere Leser können den Prozessor-Kühler nun im Rahmen eines Lesertests ausführlich testen und sich selbst ein Bild davon machen.

Das sind die Teilnehmer

Wir haben uns nun an die Auswahl der Teilnehmer gemacht und freuen uns bekannt geben zu können, dass die drei Forennutzer "Rego123", "Robert_JJ4" und "m3ch" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forenunterhaltung benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Luftkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. Oktober 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. Oktobr 2024

Testzeitraum bis 24. November 2024

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Valkyrie sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum