Werbung

Ende des Monats werden die Ryzen-9000-Prozessoren auf Basis der Zen-5-Architektur offiziell an den Start gehen. AMD kann dabei auf die bereits etablierte AM5-Plattform zurückgreifen – von den Mainboards, über den Speicher, bis hin zur Kühlung. Das Package ändert sich nur in einigen Details in der Platzierung der SMD-Bauteile auf der Platine. Änderungen am Heatspreader oder dergleichen gibt es laut AMD nicht.

Der Hersteller für Wärmeleitpaste, Wasserkühler (wie den Thermal Grizzly Intel Mycro Direct-Die), Custom-Heatspreader, Werkzeuge und viel weiteres Overclocking-Zubehör Thermal Grizzly äußerte sich nun zur Kompatibilität der eigenen Produkte gegenüber der Ryzen-9000-Prozessoren.

Ein kleines Detail lässt der Hersteller dabei fallen: Wir wissen, dass der 31. Juli der offizielle Startschuss sein soll. Wir kennen aber noch keine Angaben zur konkreten Verfügbarkeit. Thermal Grizzly spricht nun davon, dass die Prozessoren "ab der ersten August-Woche dann im Handel verfügbar sein" werden. Eine Kompatibilitätsprüfung zu den Ryzen-9000X3D-Prozessoren wird es zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Die folgenden Produkte sind zu den Ryzen-9000-Prozessoren kompatibel:

Wasserkühler:

AM5 Mycro Direct-Die

AM5 Mycro Direct-Die RGB

AMD Mycro Direct-Die Pro RGB V1

Heatspreader:

AM5 High Performance Heatspreader

Montagerahmen und Kits:

Ryzen 7000 Direct Die Frame V2

AM5 Contact & Sealing Frame

AM5 Adapter & Offset Mounting Kit

AM5 Short Backplate

AM5 M4 Backplate

Werkzeuge:

Ryzen 7000 Delid-Die-Mate

Ryzen 7000 Lapping Tool

Zubehör für Wärmeleitpasten:

AMD Ryzen 7000 CPU Guard

Der AMD Ryzen 7000 Direct Die Frame (ohne V2) ist nicht kompatibel.

Mycro Direct-Die​ Pro RGB V1 mit kleineren Änderungen

Beim Mycro Direct-Die Pro RGB gibt es ein paar kleinere Änderungen. Die Auflagepunkte wurden leicht verändert, um etwas mehr Platz zu den SMD-Bauteilen zu haben, deren Positionen sich minimal verändert haben. Damit will man auch eventuellen Problemen mit den Ryzen-9000X3D-Prozessoren vorbeugen.

In unseren ersten Tests mit Ryzen 9000 war die bisherige Geometrie auch ohne Änderung kompatibel. Das betrifft wie oben angesprochen den AMD High Performance Heatspreader und die bisher veröffentlichten Mycro Direct-Die Kühler. Wir haben uns dennoch entschieden die Auflagepunkte etwas kleiner zu gestalten, um auch in Zukunft (Ryzen 9000X3D) keine Kompatibilitätsprobleme zu haben. - so Thermal Grizzly

Der Mycro Direct-Die Pro RGB V1 ist noch nicht offiziell vorgestellt worden. Dies soll aber in Kürze umgesetzt werden und dann wird es auch weitere Details geben.