Der österreichische Kühler- und Lüfter-Hersteller Noctua hat eine Roadmap für die kommenden Projekte vorgestellt.

Wer auf einen baldigen Release der neuen Generation 140mm-Lüfter gehofft hat, muss sich allerdings noch gedulden. Aus der Grafik wird ersichtlich, dass diese nach aktuellem Stand im dritten Quartal 2024 in den Verkauf gehen sollen. In der dazugehörigen Meldung gibt Noctua jedoch schon jetzt einen Hinweis darauf, dass es sich nur um vorläufige Planungen handelt. Weitere Verzögerungen sind möglich.

Die chromax.black-Version des nächsten 140-mm-Lüfters erscheint wahrscheinlich erst im ersten Quartal 2025. Noctua verspricht, die veröffentlichte Roadmap zu aktualisieren und frühzeitig über Änderungen zu informieren. Fragen zu anderen Produkten oder Projekten, die sich nicht in der Grafik finden, werden nicht beantwortet. Wenn ein Produkt nicht in der Tabelle angeführt ist, bedeutet dies laut Noctua, dass es mindestens noch ein weiteres Jahr bis zur Vorstellung dauern wird. Als Begründung für die Verschiebungen werden Qualitätsansprüche an die eigenen Produkte genannt.