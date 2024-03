Werbung

Die amerikanische Hardware-Firma Corsair stellt ihre neueste Kühllösung vor. Mit der Einführung des iCUE LINK XH405i RGB-Kits richtet sich der Hersteller direkt an die Custom Cooling-Szene. Corsair hat in der Vergangenheit bereits Kits produziert. Die neue Version soll ein Komplettpaket bieten, das einen einfachen Einstieg in die Custom-Kühlung bietet.

Wie der Name bereits vermuten lässt, ist das Set mit RGB-Beleuchtung ausgestattet. Insgesamt finden sich in den Teilen 148 individuell adressierbare LEDs. Dies soll eine möglichst große Freiheit zur Individualisierung gewährleisten und sicherstellen, dass Nutzer sowohl Leistung als auch zu ihrem System passende Optik erhalten. Mit der hauseigenen iCUE Software können die Lüfter- und Pumpeneinstellungen angepasst werden. Die Temperaturen lassen sich über die Software ebenfalls überwachen. Natürlich kann die RGB-Beleuchtung über iCUE gesteuert werden. Das Synchronisieren mit anderen iCUE-kompatiblen Produkten ist ebenso möglich.

Käufer erhalten mit dem Kit einen CPU-Wasserblock, eine D5-Pumpen/Behälter-Kombination, drei QX120-RGB-Lüfter und einen 360-mm-Radiator. Die Einrichtung soll auch für Neulinge leicht zu bewerkstelligen sein. Alle Komponenten sind erweiterbar. So ist das System dazu ausgelegt, auch mit den GPU-Kühlsystemen von Corsair gekoppelt zu werden. Das iCUE LINK-Netzwerk verwendet einen einzigen Steckverbinder für alle iCUE LINK-Geräte. Dadurch wird es möglich, das gesamte System zu steuern und miteinander zu verbinden.

Das Hydro X Series iCUE LINK XH405i Kühlsystem ist zum Preis von 749,90 Euro über den offiziellen Shop von Corsair verfügbar. Zur Wahl stehen dabei die Farben Stealth Grey und White.