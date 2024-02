Werbung

Im Dezember des vergangenen Jahres starteten wir gemeinsam mit Arctic einen neuen Lesertest und suchten drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die einmal selbst zum Hardware-Tester werden und einen umfangreichen Testbericht über einen brandneuen Lüfter des Hersteller für unser Forum verfassen wollten. Wir haben uns nun endlich an die Auswahl der Teilnehmer gemacht.

Zur Verfügung gestellt werden beliebig viele Exemplare der P12 PWM PST A-RGB, wobei dies maximal für ein Testgehäuse der späteren Teilnehmer gilt. Es können also drei, vier oder auch sechs Lüfter als Testpaket angefordert werden. Der P12 PWM PST A-RGB hat vor allem zwei Besonderheiten: Zum einen verfügen er in der Lüfternabe über zwölf digitale A-RGB LEDs, welche völlig autonom voneinander ansteuerbar und kompatibel zu den gängigen A-RGB-Standards führender Mainboard-Hersteller sind. Damit kann die Beleuchtung direkt über die Hauptplatine oder einen externen Controller vollumfänglich konfiguriert und mit der restlichen Hardware synchronisiert werden.

Die zweite Besonderheit ist der 0-dB-Mode. Denn die Arctic-Lüfter können via PWM Sharing Technology (PST) bis zum Stillstand gedrosselt werden, was einen lautlosen Betrieb im Idle garantiert und gleichzeitig bei Bedarf höchste Leistung abruft – ein semi-passiver Betrieb also. Dabei ist auch das Betriebsgeräusch des Motors selbst bei geringster Drehzahl kaum wahrnehmbar. Zusätzlich besitzt der P12 PWM PST A-RGB gummierte Auflageflächen und reduziert so hörbare Schwingungen auf ein Minimum. Arctic legt also nicht nur Wert auf eine farbenfrohe Optik, sondern auch auf eine geringe Geräuschkulisse.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Ansonsten agieren die Lüfter im Drehzahlbereich von 200 bis 2.000 Umdrehungen pro Minute und kommen mit ihren geschwungenen Lüfterblättern auf einen hohen statischen Druck (angegeben mit 1,85 mmH2O) sowie auf einen fokussierten Luftstrom mit einem Volumenstrom von 82,91 m³/h. Arctic sieht die Lüfter sowohl als Gehäuselüfter als auch als Lüfter für den Einsatz an Kühlern und Radiatoren.

Bei der Montage werden die Lüfter durch gummierte Auflageflächen entkoppelt. Am PWM-Kabel hängt nicht nur ein PWM-Stecker, sondern auch eine PWM-Buchse. So können mehrere Lüfter über einen einzigen Lüfteranschluss am Mainboard versorgt und gesteuert werden.

Arctic bietet den P12 PWM PST A-RGB sowohl einzeln für für eine UVP von 18,99 Euro als auch im Dreierpack für rund 40 Euro an.

Das sind die Teilnehmer

Wir sind am Vormittag alle Bewerbungen durchgegangen und haben uns an die Auswahl der Teilnehmer gemacht. Wir freuen uns bekannt geben zu dürfen, dass die drei Forennutzer "Rego123", "Sinush" und "Netter-Mann" zu den glücklichen Auserwählten gehören. Sie werden in Kürze per privater Forennachricht benachrichtigt und über den weiteren Verlauf informiert. Nach Erhalt der Testpakete haben sie vier Wochen lang Zeit, ihre Reviews eigenständig für die Community im Luftkühlungs-Unterforum zu veröffentlichen.

Wir wünschen viel Spaß beim Testen und freuen uns auf ausführliche Testberichte!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 7. Januar 2024

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 14. Januar 2024

Testzeitraum bis 11. Februar 2024

Kleingedrucktes: