Beim Project Zero von MSI soll die gesamte Kabellage aus dem Blickwinkel verschwinden. Daher hat der taiwanische Hersteller nicht nur das B650M Project Zero ins Sortiment aufgenommen, sondern hat auch ein passendes Gehäuse entwickelt, bei dem die rückseitigen Anschlüsse des Mainboards gut erreichbar sind. Passend hierzu kommen nun neue Lüfter sowie die MAG-Coreliquid-I-Serie hinzu. So soll ein runder Ansatz für eine saubere Optik geboten werden. Alle Produkte wurden Anfang Januar auf der CES gezeigt.

Einen absolut cleanen Build auf die Beine zu stellen, ist gar nicht so einfach. Das Mainboard benötigt zwingend Stromkabel vom Netzteil aus, die Grafikkarte bekommt ihrerseits auch ein oder mehrere Stromkabel und vergessen werden dürfen auch die Kabel für die Lüfter und für die AIOs nicht sowie auch die USB-Kabel für die Gehäuse-Front. MSI verfolgt daher sehr akribisch das ins Leben gerufene Project Zero. Das Ziel hierbei liegt darin, dass bei einem Blick ins Gehäuse keinerlei Kabel zu sehen sind und somit der Blick auf die Komponenten selbst erfolgen kann.

Neben einem dafür spezialisierten Gehäuse und dem eigens entwickelten B650M Project Zero als Hauptplatine arbeitete sich MSI nun auch im Lüfter- und AIO-Bereich vor und hat hierfür nun jeweils eine entsprechende Lösung parat und so allmählich werden die Lücken zum gesamten Project Zero gefüllt.

Neue Lüfter: MPG EZ120 ARGB

In der klassischen Größe von 120 mm zeigte MSI auf der diesjährigen CES in Las Vegas den neuen EZ120-ARGB-Lüfter aus der MPG-Reihe, den es als Grundfarbe in Schwarz und Weiß geben wird. In den Rotorblättern des Lüfters wurden in Summe 33 RGB-LEDs eingelassen. Doch auch Im Rahmen gibt es weitere RGB-LEDs. Um dem Project Zero entsprechend die Kabel zu minimieren, lassen sich weitere Lüfter derselben Serie magnetisch und per Stecksystem anbringen und werden per Daisy-Chain-Verfahren wiederum mit Strom versorgt. Das sieht man zuletzt häufiger und kann mit einer ansprechenden Optik gefallen.

In Verbindung mit einem passenden Hub können so bis zu 18 Lüfter direkt angesprochen werden. Dies schließt die ARGB-Kontrolle mit MSIs Mystic Light natürlich mit ein. Insgesamt sieben Leucht-Modi werden unterstützt und das natürlich in verschiedenen Farben. Aufgrund der vorliegenden Doppelmutter-Befestigungsstruktur erreichen die MPG EZ120 ARGB bis zu 2.000 Umdrehungen pro Minute und das bei von MSI angegebenen 28,7 dB. Der Marktstart für den MPG EZ120 ARGB ist für das zweite Quartal 2024 geplant und wird zu einem Preis von 119 US-Dollar angeboten.

Neue AIO: MAG Coreliquid I-Serie

Die weitere Neuerung im Bereich der Kühlung betrifft das AIO-Segment bei MSI. Auch die neue MAG-Coreliquid-I-Serie lässt sich laut MSI bestens in das Project Zero einbinden, sodass mit dem Blick in das Gehäuse von vorn keine Kabel zu sehen sind. Die Kabel für die MAG Coreliquid aus der I-Serie werden ins innere des Gehäuses verlegt. Am passenden Gehäuse befindet sich hierfür ein separates Fach, das sich öffnen lässt. Die neuen AIOs wird es zumindest in den Größen 240 und 360 mm geben. Zu den unterstützten Sockeln werden der aktuelle LGA1700 für Intels Prozessoren sowie auch AM4 und AM5 für AMDs Prozessoren zählen.

Eine Besonderheit gibt es noch bei der Pumpeinheit, die direkt oberhalb der CPU sitzt. In dieser Pumpeinheit gibt es zwei separate Bereiche für das kalte und für das erwärmte Wasser, um eine Vermischung zu hindern und somit die Kühlleistung zu maximieren. Natürlich sind auf der Pumpeinheit einige RGB-LEDs mit integriert. Diese können mittels eines ARGB-Headers angesteuert werden. Die Radiatorleistung kann erweitert werden, in dem zusätzliche Lüfter angebracht werden können.

Auch die MAG Coreliquid aus der I-Serie wird es sowohl in Schwarz als auch in Weiß geben. Für einen Preis von 149 US-Dollar ist die Markteinführung im zweiten oder dritten Quartal 2024 geplant.