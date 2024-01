Werbung

Hyte enthüllt zur CES mit der THICC Q60 seine erste AiO-Kühlung. Und dieses Modell sorgt mit seinem überdimensionierten Display gleich für Aufsehen.

Bei höherklassigen AiO-Kühlungen gehören Displays auf dem Pumpendeckel schon fast zum guten Ton. Üblicherweise fallen sie mit Displaydiagonalen von um die 2 Zoll aber eher klein aus. Nicht so bei der THICC Q60: Hyte verbaut hier ein 5-Zoll-Display - das ist schon etwa die Displaydiagonale, die Kompakt-Smartphones bieten. Möglich wird die Diagonale, weil Hyte das Display nicht direkt in den Pumpendeckel integriert, sondern mit einem Bügel davorsetzt. An diesem Bügel kann das Display zudem um 90 Grad gedreht werden. Das IPS-Panel löst mit 720 x 1280 Pixel auf und arbeitet mit einer Bildwiederholrate von 60 Hz. Die Helligkeit wird mit 300 cd/m² angegeben.

Mit Nexus Link will Hyte ein eigenes Ökosystem etablieren. Das digitale Interface ist für die Kühlungs- und Beleuchtungskontrolle ausgelegt. Es kann bis zu 34 Geräte über zwei Kanäle ansteuern. Als primäre Knotenpunkte dienen entweder die THICC Q60 oder ein Nexus Portal NP50. Als sekundäre Knotenpunkte können THICC FP12-Lüfter und LS10- und LS30-qRGB Light Strips genutzt werden. Jeder einzelne Knoten hat seinen eigenen Mikrocontroller (ähnlich wie bei Corsairs iCUE LINK). Die einzelnen Knoten können über Kabel oder direkt magnetisch miteinander verbunden werden.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Auch beim Radiator geht Hyte eigene Wege. Man nutzt zwar einen 240-mm-Aluminiumradiator, gestaltet ihn aber ungewöhnlich dick. Bei 52 mm Dicke dürfte er in Kombination mit geeigneten Lüftern zwar eine höher Performance als die schlanken Radiatoren anderer AiO-Kühlungen bieten, benötigt aber auch mehr Platz im Gehäuse. "THICC" ist auch die Devise bei den Lüftern, die anstelle der üblichen 25 mm Dicke auf 32 mm kommen und dazu auf bis zu 3.000 U/min beschleunigen.



Am Kühlerboden nimmt eine Kupferplatte mit Maßen von 56 x 56 x 1,5 mm die Abwärme der CPU auf. Die AiO-Kühlung soll zu den AMD-Sockeln AM5, AM4 und TR4 und zu den Intel-Sockeln LGA 1700, 1200, 115X, 2011 und 2066 kompatibel sein. Bei der Pumpe nutzt Hyte ein Keramiklager. Sie kann im Drehzahlbereich von 2.000 – 4.500 U/min geregelt werden. Die Schläuche sind 40 cm lang und bestehen aus CIIR-Gummi mit Nylonsleeving.

Datenschutzhinweis für Youtube



An dieser Stelle möchten wir Ihnen ein Youtube-Video zeigen. Ihre Daten zu schützen, liegt uns aber am Herzen: Youtube setzt durch das Einbinden und Abspielen Cookies auf ihrem Rechner, mit welchen Sie eventuell getracked werden können. Wenn Sie dies zulassen möchten, klicken Sie einfach auf den Play-Button. Das Video wird anschließend geladen und danach abgespielt.



Ihr Hardwareluxx-Team



Youtube Videos ab jetzt direkt anzeigen



Video anzeigen

Hyte setzt eine UVP von stattlichen 349,00 Euro an.