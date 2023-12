Werbung

Der österreichische Lüfter und Kühlerhersteller Noctua präsentierte heute die 24V-Version seines NF-A4x10-40mm-Lüfters. Das neue Modell eignet sich laut Hersteller für 24V-basierte 3D-Drucker sowie viele andere 24V-Anwendungen.

Der NF-A4x10 24V PWM unterstützt Geschwindigkeitsregelung über PWM. Er kommt mit einem Komplettpaket, das ein OmniJoin-Adapterset, ein NA-AC9-Adapterkabel für gängige 3D-Drucker, einen Low-Noise-Adapter sowie sechs Jahre Herstellergarantie enthält. Mit seinem AAO-(Advanced Acoustic Optimisation)-Rahmensystem und Konstruktionsmaßnahmen wie Flow Acceleration Channels erzielt der NF-A4x10 hohe Leistungswerte bei minimalem Betriebsgeräusch. Die Smooth Commutation Drive Technologie sowie das Referenzklasse-Lager SSO2 sollen ausgezeichnete Laufruhe und hervorragende Langzeitstabilität garantieren.

Viele 3D-Drucker wie der beliebte Creality Ender 3 oder der Anycubic Mega verwenden 24V-Lüfter. Mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapterkabel NA-AC9 für JST XHP-2 2,5mm Stecker und dem OmniJoin Adapterset ist der NF-A4x10 24V PWM für die Hotend-Kühlung von 24V-basierten 3D-Druckern oder zur zusätzlichen Kühlung von Komponenten gedacht. Der NF-A4x10 24V PWM unterstützt PWM-basierte Drehzahlregelung und kann von seiner Maximaldrehzahl von 5.000 auf 1.100 rpm heruntergeregelt werden. Geschützt gegen Verpolung, Überspannung und Überstrom, eignet sich der Lüfter für den Einsatz in anspruchsvollen elektrischen Umgebungen. +

Darüber hinaus ist er aufgrund seiner extrem niedrigen EMV-Emissionen für den Einsatz in Bereichen, in denen elektrische Störungen kritisch sind gedacht. Nicht zuletzt sorgen die Locked-Rotor-Protection und der Überlastschutz für zusätzliche Sicherheit in Situationen, in denen der Lüfter mechanisch blockiert werden könnte. Der NF-A4x10 24V PWM ist CE-, TÜV-, UKCA- und UL-zertifiziert und erfüllt alle geltenden Normen. Wie alle Noctua Lüfter verfügt er über eine MTTF-Spezifikation von über 150.000 Stunden und wird mit vollen sechs Jahren Herstellergarantie ausgeliefert.

Die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers beträgt EUR 15,90.