be quiet! stellt neue AiO-Kühllösung vor

be quiet! stellt neue AiO-Kühllösung vor

Werbung

be quiet! hat die Pure Loop 2 Serie für All-in-One-Wasserkühlungen vorgestellt. be quiet! verspricht eine All-in-One-Wasserkühlung mit ARGB-Beleuchtung zu einem attraktiven Preis-Leistungs-Verhältnis.

Die Pure Loop 2 soll wesentliche Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell bieten. Dazu zählen eine regelbare PWM-Pumpe und eine ARGB-Beleuchtung am Kühlblock. Im Vergleich zur Pure Loop 2 FX setzt die neue Pure Loop 2 auf die Pure Wings 3 PWM high-speed-Lüfter von be quiet!, die sich durch einen hohen statischen Druck bei gleichzeitig leisen Betrieb auszeichnen sollen. Um den individuellen Kühlungsanforderungen jedes PCs gerecht zu werden, wird die Pure Loop 2 Serie mit vier verschiedenen Radiatorgrößen erhältlich sein: 120 mm, 240 mm, 280 mm und 360 mm.

Die Pure Loop 2 sind je nach gewählter Version mit bis zu drei Pure Wings 3 PWM high-speed-Lüftern ausgestattet. Diese sollen bei maximaler Drehzahl einen Betrieb bei maximal 36,8 dB(A) ermöglichen. Die Lüfter verwenden außerdem die Closed-Loop-Motor-Technologie. Diese überwacht die Lüfterdrehzahl und nimmt automatisch Anpassungen vor, um die Lüfter unabhängig vom Luftwiderstand eines Radiators auf einer konstanten Drehzahl zu halten und somit eine gleichbleibende Leistung zu garantieren. Die Pure Loop 2 Serie setzt auf eine doppelt entkoppelte Pumpe. Radiator und CPU-Kühlblock sind entkoppelt an den Schläuchen montiert. Die Übertragung von Vibrationen wird reduziert und eine Gummi-Dämpfung im Inneren des Pumpengehäuses sorgt für eine zusätzliche Entkopplung. Die Pumpe ist über PWM regelbar. Eine nickelbeschichtete Bodenplatte soll eine effiziente Kühlleistung gewährleisten und ermöglicht die Verwendung von Flüssigmetall-Wärmeleitpaste.



Die Pure Loop 2 Kühlungen erscheinen in durchgängig schwarzem Design. Ein Kühlblock aus gebürstetem Aluminium mit dezenter ARGB-Beleuchtung kommt hinzu. be quiet! hat eine Nachfüllöffnung am Radiator der Pure Loop 2 integriert, um bei Bedarf Kühlflüssigkeit nachzufüllen. Eine 100-ml-Flasche mit Kühlflüssigkeit ist im Lieferumfang enthalten und reicht für sechs Nachfüllungen aus. Die Pure Loop 2 Kompaktwasserkühlungen sind ab dem 10. Oktober zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 89,90 Euro für 120 mm, 104,90 Euro für 240 mm, 114,90 Euro für 280 mm und 129,90 Euro für 360 mm im Handel erhältlich.