In jedem selbstgebauten Rechner ist die richtige Belüftung eines der wichtigsten Themen. Tipps und Tricks zur besten Kühlung gibt es im neuen Quicky: So geht Gehäusebelüftung! auf dem Hardwareluxx-YouTube-Kanal.

Die Haupthitzequellen im Rechner sind Grafikkarte und Prozessor. Aufgrund der Größe und Position der Grafikkarte wird die warme Abluft hier meist nur im Gehäuse verwirbelt. Auch bei luftgekühlten CPUs besteht dieses Problem. Um den Luftstrom perfekt zu führen und die warme Luft zielgerichtet abzuleiten empfiehlt es sich, auf den Kamineffekt zu setzen. Lüfter am oberen und hinteren Gehäuserand blasen die warme Luft heraus, während Lüfter am unteren und vorderen Rand kalte Luft von außen in das System ziehen. Alles weitere gibt es in unserem Video.

Nicht zuletzt hängt die Kühlung im Gerät aber auch von der genutzten Hardware ab. Im Video kommen hier die P12 Max Lüfter von Arctic zum Einsatz. Diese sind auf besondere Langlebigkeit ausgerichtet und haben gepolsterte Pads, die eine Übertragung der Vibrationen auf das Gehäuse minimieren sollen. Sie sind für ungefähr 8 Euro erhältlich. Wer es noch eine Stufe teurer möchte, kann die Uni fan SL 140 mit RGB-Beleuchtung nutzen. Diese liegen bei circa 30 Euro pro Lüfter.