Alphacool präsentiert den Eisbaer Pro ES 2U AIO. Die AIO-Wasserkühlungs ist in einer Variante mit Triple oder mit Quad HPE erhältlich. Bei beiden Versionen sind 80-mm-ES-Lüfter verbaut. Der NexXxos Vollkupfer-Radiator wurde speziell für Server Racks und Workstations entwickelt. So passt er auch in ein Server-Rack mit 2HE. Kupferkühlfinnen mit Flaps und einem Finnenabstand von 10 FPI sollen für eine bestmögliche Verteilung des Luftstroms sorgen.

Der Kühlerboden ist vernickelt und deckt die gesamte Fläche der Prozessoren ab. Dadurch sollen alle Hotspots der CPU direkt mit Wasser gekühlt werden. Als Pumpe wurde die DC-LT 2 gewählt. Sie bietet genug Leistung, um noch weitere Komponenten wie GPU-Wasserkühler oder Radiatoren in den Wasserkreislauf einzubinden. Die Schlauchanschlüsse verwenden G1/4-Zoll-Gewinde. TPV-Schläuche sind auch für extrem hohe Temperaturen ausgelegt.

Technische Daten

Maße (LxBxH): 284 x 80 x 60 mm

Material: Kupfer

Anschlüsse: 2x G1/4 Zoll

Maße (LxBxH): 364,5 x 80 x 60 mm

Material: Kupfer

Anschlüsse: 2x G1/4 Zoll

Maße (LxBxH): 64 x 79 x 54,3 mm

Material: Vernickeltes Kupfer (Kühlerboden), Acryl (Gehäuse)

Anschlüsse: 2x G1/4 Zoll (+ 1x Fillport G1/4 Zoll)

Pumpen-Typ: DC-LT2

Drehzahl Pumpe: 2.600 rpm

Drehzahl: 800-6000 rpm

Luftdurchsatz: 130,93 m³/h

Radiator 80mm Triple HPE:Radiator 80mm Quad HPE:Kühler & Pumpe:Lüfter:

Kompatibilität:

Intel: 1700 / 2011 / 2011-3 / 2066 / 3647 Narrow & Square / LGA 4189

AMD: TR4 / sTRX4 / SP3 / sWRX8 / AM4 / AM5

Die Eisbaer Pro ES 2U 80mm Quad HPE + 4x ES PWM fans und Eisbaer Pro ES 2U 80mm Triple HPE + 3x ES PWM fans sind für 219,98 € bzw. 249,98 € im Onlineshop von Alphacool erhältlich.