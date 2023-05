Werbung

Lian Li erweitert seine UNI FAN-Serie um das neue Modell P28. Erstmalig wurde damit ein Lüfter für diese Serie entwickelt, der vor allem besonders performant sein soll.

Mit der UNI FAN-Serie hat Lian Li eine Lüfterserie konzipiert, bei der mehrere Modelle einfach direkt miteinander gekoppelt werden können. Dadurch wird die Verkabelung wesentlich einfacher und übersichtlicher. Zudem hat man bei bisherigen UNI FAN-Modellen auch besonderen Wert auf die Optik gelegt.

Beim P28 geht es nun hingegen in erster Linie um eine möglichst hohe Performance. Der 120-mm-Lüfter erhält dafür einen 28 mm dicken Rahmen und ist damit wuchtiger als 25 mm tiefe Standardlüfter. Lian Li setzt zudem auf ein Design mit neun Lüfterflügeln aus Flüssigkristallpolymer (FKP), die eine größere Lüfterflügeloberfläche bieten. Ein hydrodynamisches Gleitlager soll für einen leiseren und reibungsärmeren Motorenbetrieb sorgen.

Eine Besonderheit ist zudem, dass drei Drehzahlmodi genutzt werden können. Dem Lüfter liegt ein Steuergerät bei, das magnetisch am Gehäuse befestigt werden kann und mit dem sich zwischen den Drehzahlprofilen wechseln lässt. Der L-Modus deckt den Drehzahlbereich von 200 bis 1.300 U/min ab und soll besonders leise sein. Der M-Modus verspricht mit Drehzahlen zwischen 200 und 2.200 U/min eine ausgewogene Abstimmung aus Performance und Lautstärke und der H-Modus soll für maximale Leistung sorgen. Dafür arbeitet der Lüfter dann im vollen Drehzahlbereich von 200 bis 2.600 U/min. Er erreicht maximal einen Volumenstrom von 92 CFM (156 m³/h) und einen statischen Druck von 4,79 mmH20.

Auch der P28 kann in mehreren Clustern betrieben werden, die jeweils nur ein einziges Kabel zur Stromversorgung benötigen. Über ein Verlängerungskabel lassen sich bis zu zwei Cluster mit insgesamt bis zu sechs Lüftern überbrücken. Der P28 ist prinzipiell ein unbeleuchteter Lüfter. Lian Li bietet aber optional passende A-RGB-Seitenbänder an. Die gibt es genauso wie die Lüfter wahlweise in Schwarz oder Weiß.

Der Lian Li UNI FAN P28 wird aktuell unter anderem von Caseking gelistet. Dort kostet ein einzelner Lüfter 25,90 Euro. Für das Triple-Pack werden hingegen 74,90 Euro angesetzt. Ein Triple-Pack A-RGB-Seitenbänder kostet 19,90 Euro. Die Verfügbarkeit der neuen Produkte gibt Caseking mit 7. Juni 2023 an.