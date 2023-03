Werbung

Arctic erweitert seine P-Serie um einen neuen 120-mm-Lüfter. Der P12 Max fällt vor allem durch den breiten Regelbereich und seine stattliche Maximaldrehzahl von 3.300 U/min auf.

Damit soll er der leistungsstärkste 120-mm-Lüfter von Arctic sein. Die Minimaldrehzahl wird mit gerade einmal 200 U/min angegeben. Zudem kann der Lüfter bei geringer Last vollständig gestoppt werden. Laut Arctic werden ein Volumenstrom von bis zu 137,69 m³/h und ein statischer Druck von 4,35 mm H₂O erreicht. Arctic sieht den Lüfter für alle denkbaren Szenarien gerüstet, gibt aber auch an, dass er für den Betrieb an Radiatoren und in Kombination mit Mesh optimiert wurde.

Für den Lüfter wird ein geschlossenes Lüfterraddesign genutzt, das genauso wie die Gummiauflageflächen an den Ecken Vibrationen entgegenwirken soll. Arctic verbaut ein Doppelkugellager, von dem man sich Langlebigkeit verspricht. Der Hersteller unterstreicht diesen Anspruch zudem mit einer sechsjährigen Garantie.

Für den P12 Max wird eine UVP von 12,99 Euro angesetzt. Im Handel gibt es den Lüfter schon deutlich günstiger und zwar für rund 8 Euro.