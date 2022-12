Werbung

Mit dem Pure Rock LP bringt be quiet! einen neuen CPU-Kühler auf den Markt, der vor allem eines kann: Platz sparen. Mit einer Bauhöhe von gerade einmal 45 mm bietet sich der Top-Blow-Kühler besonders für den Einsatz in Small-Form-Factor-Systemen an.

be quiet! sieht in selbst auch vor allem in Mini-ITX-HTPCS und besonders kleinen Multimedia- oder auch Gaming-Systemen. Der 92 x 92 x 45 mm (L x B x H) kleine Kühler zeigt sich in Schwarz. Er wiegt inklusive Lüfter gerade einmal 358 g. Drei 6-mm-Heatpipes leiten die Abwärme von der Kupferbodenplatte zu den 56 Kühllamellen. Darüber thront ein 15 mm schmaler 92-mm-Lüfter. Er dreht PWM-gesteuert auf bis zu 2.500 U/min hoch. be quiet! nutzt ein Rifle-Lager und gibt eine Lebenserwartung von 80.000 Stunden an.

Dass ein derart kleiner Kühler nicht für die hitzigsten High-End-Prozessoren gedacht ist, versteht sich von selbst. be quiet! empfiehlt ihn maximal für CPUs mit 100 W TDP. Dabei können sowohl AMD-Prozessoren für Sockel AM5 und AM4 als auch Intel-Prozessoren für Sockel LGA 1700, 1200 oder 115x gekühlt werden. Der Hersteller sichert eine dreijährige Garantie zu.

Laut be quiet! wird der Pure Rock LP wird ab dem 13. Dezember verfügbar werden. Die UVP wird mit 49,90 Euro angegeben. Wir haben bereits ein Testsample erhalten und planen einen Test zum Verkaufsstart.