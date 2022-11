Werbung

2020 brachte Lian Li mit dem UNI FAN SL120 PWM seinen ersten Daisy-Chain-Lüfter auf den Markt. Mehrere dieser Lüfter können einfach durch ein patentiertes Schnellverbindungssystem an einem Controller betrieben werden. Mit den neuen UNI FAN SL V2 hat Lian Li nun eine Reihe von Optimierungen umgesetzt.

So hat Lian Li das Daisy-Chain-Stecksystem weiter verbessert. Bei den neuen Lüftern können nun die Stecker entfernt werden, um Kollisionen mit Anschlüssen am Radiator zu verhindern. Auch die Optik wirkt so noch aufgeräumter. Die bisher getrennten Strom- und A-RGB-Kabel zur Anbindung an den Controller werden bei der neuen Generation in einem 7-Pin-Kabel zusammengefasst. Die Anbindung zum UNI HUB-Controller wird so noch nutzerfreundlicher. An einen einzelnen der vier Ports des UNI HUB-Controllers können jeweils zwei Cluster aus drei Lüftern angeschlossen werden. Maximal können an einem Controller bis zu 16 Lüfter betrieben werden. Der Controller wird per S-ATA-Stromanschluss mit Strom versorgt.

Gesteuert werden die UNI FAN SL V2 über die L-Connect 3-Software. Damit lässt sich eine optimierte Lüfterkurve inklusive Start-/Stop-Modus einstellen. Wird eine festgelegte Temperatur unterschritten, schaltet dieser Modus die Lüfter einfach aus.

Die UNI FAN SL V2 gibt es sowohl als UNI FAN SL120 V2 mit 120-mm-Durchmesser als auch als UNI FAN SL140 V2 mit 140-mm-Durchmesser. Die 120-mm-Modelle erreichen maximal 2.000 U/min, bei den 140-mm-Modellen liegt die Maximaldrehzahl bei 1.600 U/min. Für die UNI FAN SL120 V2 wird ein Volumenstrom von 109,59 m³/h und ein maximaler statischer Druck von 2,59 mmH2O angegeben. Für die UNI FAN SL140 V2 liegen diese Werte bei 131,84 m³/h und bei 2,09 mmH2O. Beide Lüfter sollen von einem verbesserten hydrodynamischen Gleitlager profitieren. Dessen reduzierter Reibungswiderstand ermöglicht höhere Drehzahlen bei gleicher Leistungsaufnahme. Zur Entkopplung der UNI FAN SL V2 dienen Gummi-Pads. Je Lüfter sorgen 32 A-RGB-LEDs für eine effektvolle Beleuchtung.

Caseking bietet die UNI FAN SL V2 jeweils in Schwarz und in Weiß an. Die UNI FAN SL120 V2 gibt es im Dreierpack mit Hub für 99,90 bzw. einzeln für 29,90 Euro. Die UNI FAN SL140 V2 werden voraussichtlich einzeln ab Mitte November für 29,90 Euro lieferbar.