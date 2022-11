Werbung

In Zusammenarbeit mit Cooler Master suchen wir ab sofort drei interessierte Hardwareluxx-Leser und Community-Mitglieder, die brandneue Lüfter des Herstellers in Verbindung mit ihrer Hardware testen möchten. Nach einem umfangreichen Testbericht für unser Forum darf das Testpaket am Ende natürlich wieder behalten werden. Wir starten in die Bewerbungsphase.

Zur Verfügung gestellt werden je nach vorhandenem Kühlkonzept eine beliebige Anzahl an Gehäuse-Lüftern der neuen Mobius-Serie, die Cooler Master erst im September offiziell gemacht hatte. Die Reihe ist wahlweise mit ARGB-LEDs ausgerüstet, aber auch ohne die farbenfrohen Leuchtdioden erhältlich – welche Modelle die späteren Tester haben möchten, darüber dürfen sie selbst entscheiden.

Bei den neuen Lüftern setzt Cooler Master auf das sogenannte Ring-Blade-Design, bei dem die Spitzen der sieben Rotorblätter durch einen Ring miteinander verbunden werden. Das soll sie stabilisieren und gleichzeitig Vibrationen reduzieren, um letztendlich eine geringe Geräuschkulisse erreichen zu können. Für eine langanhaltende Schmierung lässt das neue Loop Dynamic Bearing (LDB) Öl zum Lager zurückfließen. Damit bleibt die Performance auch nach langer Nutzungsdauer unbeeinträchtigt und die Lebensdauer der Lüfter wird erhöht.

Die Beleuchtung ist allerdings nicht der einzige Unterschied zwischen den Modellen: Während die normalen Mobius 120 mit maximal 2.050 Umdrehungen pro Minute arbeiten und so einen Luftdurchsatz von 107 m³/h erreichen, arbeiten die Mobius 120P ARGB mit 2.400 Umdrehungen pro Minute etwas schneller und erreichen so bis zu 128 m³/h. Dadurch erhöht sich die Lautstärke laut Cooler Master von 22,6 auf 30,0 dB(A). Dafür besitzt die ARGB-Variante einen transparenten Rotor und die besagten ARGB-LEDs für ein schickes Beleuchtungssystem. Beides sind jedoch 120-mm-Modelle, die sich über ein PWM-Signal regeln lassen.

Der Cooler Master Mobius 120 kostet im Preisvergleich derzeit knapp unter 24 Euro. Für den Mobius 120P ARGB werden hingegen etwa 29 Euro aufgerufen. Drei unserer Leser dürfen die Lüfter je nach Wahl nun ausgiebig auf Herz und Nieren testen. In unserem Test konnten die Lüfter jedenfalls unseren heiß begehrten Excellent-Hardware-Award einheimsen.



Produktbezeichnung Cooler Master Mobius 120 Cooler Master Mobius 120P ARGB Lüfterdrehzahl 0-2.050 U/min 0-2.400 U/min Luftstrom laut Hersteller 107,1 m³/h 127,6 m³/h statischer Druck 2,69 mm H?O 3,63 mm H?O Geräuschpegel laut Hersteller 22,6 dB(A) 30,0 dB(A) PWM-Unterstützung ja ja Beleuchtung nein ja Maße 120 x 120 x 25 mm 120 x 120 x 25 mm MTTF über 200.000 Stunden über 200.000 Stunden Garantie fünf Jahre fünf Jahre Preis (UVP) etwa 24 Euro etwa 29 Euro

Die Bewerbungsphase beginnt

Wie bei jedem Lesertest starten wir vorab in die Bewerbungsphase. In den nächsten zwei Wochen darf fleißig in die Tasten gehauen und eine Bewerbung geschrieben werden – bis zum 20. November ist Zeit. Darin sollten alle Testkriterien genannt werden. Natürlich darf eine Kurzbeschreibung des Bewerbers nicht fehlen: Was macht Ihr beruflich, wo liegen Eure Hobbies und wie alt seid Ihr?

Aus allen Einsendungen wählt dann die Hardwareluxx-Redaktion die glücklichen Teilnehmer aus. Nach Eingang der Testpakete haben die Tester vier Wochen Zeit, ihre Reviews ins Forum zu setzen. Die Bewerbungen werden einfach im Kommentar-Thread dieser News gepostet.

Bewerbt Euch jetzt für unseren Lesertest mit Cooler Master!

Vorläufiger Ablauf:

Bewerbungsphase bis 20. November 2022

Auswahl der Bewerber + Versand: ab 21. November 2022

Testzeitraum bis 25. Dezember 2022

Kleingedrucktes:

Mitarbeiter der Hardwareluxx Media GmbH, von Cooler Master sowie deren Angehörige sind von der Teilnahme ausgeschlossen

Die Auswahl der Teilnehmer erfolgt durch die Redaktion von Hardwareluxx

Ein Account im Hardwareluxx-Forum ist für die Teilnahme zwingend notwendig

Die Teilnehmer werden per PN benachrichtigt

Alle Testmuster verbleiben nach Veröffentlichung der Testberichte bei den Testern

Sollten die Testberichte nicht rechtzeitig online gestellt werden, behalten sich die Hersteller vor, den vollen Betrag in Rechnung zu stellen

Die Reviews verbleiben ausschließlich bei uns im Forum