Werbung

Der Raspberry Pi 5 bekommt mit dem Raspberry Pi AI HAT+ 2 ein auf generative KI und moderne Edge-Anwendungen zugeschnittenes NPU-Upgrade, das den Einplatinenrechner leistungsmäßig in die Nähe aktueller KI-PC mit integrierter NPU rücken soll. Bis zu 40 TOPs und damit genug Reserven für Sprach-, Bild- und Mutimodal-Modelle soll die kleine Zusatzplatine bieten und damit deutlich mehr als das Vorgängermodell, welches bereits im Juni 2024 erschien.

Mit dem AI HAT+ 2 setzt die Raspberry Pi Foundation zum Jahresauftakt auf ein klar definiertes Ziel: Der Raspberry Pi 5 soll nicht mehr nur einfache Objekterkennung und klassische Computer-Vision-Workloads stemmen, sondern in die Lage versetzt werden, komplette Sprachmodelle und Vision-Language-Modelle lokal auszuführen. Das Add-on-Board bindet sich wie der Vorgänger über die PCIe-Schnittstelle des Kompaktrechners an, wird von einem aktuellen Raspberry-Pi-OS automatisch erkannt und als dedizierter KI-Beschleuniger in das System integriert.

Technisch positioniert sich das Raspberry Pi AI HAT+ 2 deutlich aggressiver als das erste AI HAT+: Statt Hailo‑8, bzw. Hailo‑8L setzt das neue Board auf den Hailo‑10H, der je nach Datenpräzision 20 TOPS (INT8) oder bis zu 40 TOPS (INT4) liefert. Entscheidend für generative KI ist der verbaute Speicher: 8 GB LPDDR4X-4267 stehen exklusiv der NPU zur Verfügung, sodass größere und komplexere Modelle vollständig auf der Karte gehalten und unabhängig vom RAM des Raspberry Pi 5 abgearbeitet werden können. Und das bei einer zusätzlichen Leistungsaufnahme von unter 5 W.

Das Raspberry Pi AI HAT+ 2 ist ab sofort erhältlich und wird mit einem offiziellen Listenpreis von 130 US‑Dollar geführt. Im deutschen Handel dürften die ersten Pakete bei rund 140 bis 150 Euro inklusive Mehrwertsteuer landen. Angesichts der Kombination aus 40 TOPS, dediziertem 8‑GB‑Speicher und enger Integration in das Raspberry-Pi-Ökosystem positioniert sich das Modul als Baustein für Entwickler, die Copilot+-ähnliche KI-Funktionen umsetzen wollen, ohne dafür zu einem Notebook- oder Desktop-Rechner greifen zu müssen. Zuletzt wurde der Raspberry Pi 5 aufgrund der Speicherkrise erheblich teurer.