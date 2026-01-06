Werbung

Acer hat sein Veriton-Desktop-Portfolio zur CES 2026 in Las Vegas erweitert und präsentiert unter dieser Produktfamilie fünf neue Modelle für unterschiedliche Anforderungen im Business- und Creator-Segment. Die Erweiterung umfasst eine AMD-basierte Mini-Workstation, zwei Intel-basierte All-in-One-Systeme und einen High-End-Tower sowie ein Budget-Modell für kleine und mittlere Unternehmen. Alle fünf Systeme werden im ersten Quartal 2026 verfügbar sein, wobei Preisinformationen noch fehlen.

Die Acer Veriton RA100 AI Mini-Workstation nutzt den AMD Ryzen AI Max+ 395 mit 50 NPU TOPS und 60 TFLOPS als zentrale Kernkomponente. Das System soll in der Lage sein, lokale AI-Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern auszuführen. Es bietet bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und bis zu 4 TB SSD-Speicher. Das Gerät verfügt über eine adaptive Performance-Funktion mit drei Modi: Silent-Mode für Büroaufgaben, Balanced-Mode für Gaming und Multitasking sowie Performance-Mode für AI-Computing. Die Gehäusegröße beträgt 203 x 192 x 70 mm. Die RA100 ist mit WiFi 7, Bluetooth 5.4 und 2,5-GBit/s-Ethernet ausgestattet.

Die Acer Veriton Vero 4000 und 6000 sind dagegen All-in-One-Systeme, die auf dem Intel Core Ultra 9 285 basieren und somit mit Intels integrierter Grafiklösung auskommen müssen. Beide verfügen über bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und maximal 2 TB SSD-Speicher. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Vero 6000 zusätzlich Intel vPro bietet, das erweiterte Sicherheitsfeatures und Remote-Management-Funktionen für IT-Abteilungen bereitstellt.

Beide Modelle haben ein 23,8 Zoll großes Touch-Display mit 144 Hz Bildwiederholrate und 250 Nits Helligkeit zu bieten, das nativ mit 1.290 x 1.080 Bildpunkten arbeitet. Die AiOs sind nach MIL-STD 810H getestet, verfügen über EPEAT-Gold- und EnergyStar-9.0-Zertifizierung. Die Geräte werden aus recycelten Materialien hergestellt und in vollständig recycelbarer Verpackung geliefert. Sie verfügen über eine 5,0 MP IR-Webcam mit Privacy-Shutter.

Der Acer Veriton 2000 ist als kleinstes Modell mit einem Intel Core Ultra 7 255U ausgestattet und bietet bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie eine NVMe-SSD mit 1 TB Speicherplatz. Die restliche Ausstattung orientiert sich an den größeren Serienvertretern.

Beim Acer Veriton 2000 handelt es sich um einen klassischen Desktop im Tower-Design und damit um ein Modell mit viel Platz für eine leistungsstarke Hardware und Kühlung. So ist es nicht verwunderlich, dass im Inneren ein Intel Core Ultra 9 285 und eine NVIDIA GeForce RTX 5080 stecken. Der Blackwell-Chip bietet 1.801 AI TOPS. Das System hat bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB SSD-Speicher. Es wird mit der Acer-Sense-Management-App geliefert, die automatische Updates, Diagnosen und Performance-Tracking ermöglicht. Das Gehäuse kommt auf Abmessungen von 190 x 438 x 378 mm.

Acer hat keine Preise für die neuen Systeme bekannt gegeben. Die Verfügbarkeit ist für das erste Quartal 2026 geplant.