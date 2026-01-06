News
Hardware Software Consumer Electronic Allgemein
Tests
Hardware Software Consumer Electronic Sonstige
Kaufberatung
Ram Rangliste CPU Rangliste SSD Rangliste Mainboard AMD Rangliste Mainboard Intel Rangliste Gehäuse Rangliste Kühler Rangliste Grafikkarten Rangliste
Community
Videos
Internes
Impressum Team Jobangebote Werbung
NEWS
#Acer #CES #Veriton #Mini #Komplettsystem #AiO #Workstation

Acer Veriton

Von Mini-Workstation bis All-In-One-Desktop

Portrait des Authors


Von Mini-Workstation bis All-In-One-Desktop
0

Werbung

Acer hat sein Veriton-Desktop-Portfolio zur CES 2026 in Las Vegas erweitert und präsentiert unter dieser Produktfamilie fünf neue Modelle für unterschiedliche Anforderungen im Business- und Creator-Segment. Die Erweiterung umfasst eine AMD-basierte Mini-Workstation, zwei Intel-basierte All-in-One-Systeme und einen High-End-Tower sowie ein Budget-Modell für kleine und mittlere Unternehmen. Alle fünf Systeme werden im ersten Quartal 2026 verfügbar sein, wobei Preisinformationen noch fehlen.

Die Acer Veriton RA100 AI Mini-Workstation nutzt den AMD Ryzen AI Max+ 395 mit 50 NPU TOPS und 60 TFLOPS als zentrale Kernkomponente. Das System soll in der Lage sein, lokale AI-Modelle mit bis zu 120 Milliarden Parametern auszuführen. Es bietet bis zu 128 GB LPDDR5X-Arbeitsspeicher und bis zu 4 TB SSD-Speicher. Das Gerät verfügt über eine adaptive Performance-Funktion mit drei Modi: Silent-Mode für Büroaufgaben, Balanced-Mode für Gaming und Multitasking sowie Performance-Mode für AI-Computing. Die Gehäusegröße beträgt 203 x 192 x 70 mm. Die RA100 ist mit WiFi 7, Bluetooth 5.4 und 2,5-GBit/s-Ethernet ausgestattet.

Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation
Acer Veriton RA100 AI Mini Workstation

Die Acer Veriton Vero 4000 und 6000 sind dagegen All-in-One-Systeme, die auf dem Intel Core Ultra 9 285 basieren und somit mit Intels integrierter Grafiklösung auskommen müssen. Beide verfügen über bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und maximal 2 TB SSD-Speicher. Der wesentliche Unterschied besteht darin, dass die Vero 6000 zusätzlich Intel vPro bietet, das erweiterte Sicherheitsfeatures und Remote-Management-Funktionen für IT-Abteilungen bereitstellt. 

Beide Modelle haben ein 23,8 Zoll großes Touch-Display mit 144 Hz Bildwiederholrate und 250 Nits Helligkeit zu bieten, das nativ mit 1.290 x 1.080 Bildpunkten arbeitet. Die AiOs sind nach MIL-STD 810H getestet, verfügen über EPEAT-Gold- und EnergyStar-9.0-Zertifizierung. Die Geräte werden aus recycelten Materialien hergestellt und in vollständig recycelbarer Verpackung geliefert. Sie verfügen über eine 5,0 MP IR-Webcam mit Privacy-Shutter. 

Der Acer Veriton 2000 ist als kleinstes Modell mit einem Intel Core Ultra 7 255U ausgestattet und bietet bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher sowie eine NVMe-SSD mit 1 TB Speicherplatz. Die restliche Ausstattung orientiert sich an den größeren Serienvertretern.

Acer Veriton Vero 4000 All-in-One-VVZ6734G
Acer Veriton Vero 4000 All-in-One-VVZ6734G

Beim Acer Veriton 2000 handelt es sich um einen klassischen Desktop im Tower-Design und damit um ein Modell mit viel Platz für eine leistungsstarke Hardware und Kühlung. So ist es nicht verwunderlich, dass im Inneren ein Intel Core Ultra 9 285 und eine NVIDIA GeForce RTX 5080 stecken. Der Blackwell-Chip bietet 1.801 AI TOPS. Das System hat bis zu 64 GB DDR5-Arbeitsspeicher und bis zu 2 TB SSD-Speicher. Es wird mit der Acer-Sense-Management-App geliefert, die automatische Updates, Diagnosen und Performance-Tracking ermöglicht. Das Gehäuse kommt auf Abmessungen von 190 x 438 x 378 mm. 

Acer hat keine Preise für die neuen Systeme bekannt gegeben. Die Verfügbarkeit ist für das erste Quartal 2026 geplant.

Quellen und weitere Links
#Acer
#CES
#Veriton
#Mini
#Komplettsystem
#AiO
#Workstation
KOMMENTARE (0) VGWort
Back to top